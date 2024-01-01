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Cem Yılmaz'dan Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı Paylaşımı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, G.O.R.A filmine göndermede bulunarak Türkiye?nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya başarılar diledi.

  1. Türkiye?nin ilk astronotu Alper Gezeravcı?nın uzay yolculuğu için son dakikalara girildi. SpaceX, 19 Ocak Cuma günü saat 00:49'da Axiom 3 misyonunun fırlatılışını gerçekleştirdi.

    Türkiye?nin ilk astronotu Alper Gezeravcı?nın uzay yolculuğu için son dakikalara girildi. SpaceX, 19 Ocak Cuma günü saat 00:49'da Axiom 3 misyonunun fırlatılışını gerçekleştirdi.

  2. CAM KENARINDA YERİNİ ALDI Uzay aracından gelen ilk fotoğraflarda Alper Gezeravcı'nın cam kenarında yerini aldığı görüldü. Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu?nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

    CAM KENARINDA YERİNİ ALDI Uzay aracından gelen ilk fotoğraflarda Alper Gezeravcı'nın cam kenarında yerini aldığı görüldü. Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu?nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

  3. Komedyen Cem Yılmaz da Türkiye'nin ilk astronotu ünvanına sahip olan Alper Gezeravcı paylaşımıyla adından söz ettirdi.

    Komedyen Cem Yılmaz da Türkiye'nin ilk astronotu ünvanına sahip olan Alper Gezeravcı paylaşımıyla adından söz ettirdi.

  4. Cem Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşıma G.O.R.A filmine göndermede bulunarak "İlk Türk astronot Alper Bey'e ve emeği geçen herkese başarılar dilerim. Uzay oldu mu biliyorsun, her zaman" notunu düştü.

    Cem Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşıma G.O.R.A filmine göndermede bulunarak "İlk Türk astronot Alper Bey'e ve emeği geçen herkese başarılar dilerim. Uzay oldu mu biliyorsun, her zaman" notunu düştü.

  5. G.O.R.A, senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği Türkiye'nin uzay temalı filmlerinden biridir. Film, İstanbul'da yaşayan Arif'in (Cem Yılmaz) uzaylılar tarafından kaçırılmasıyla başlar. Arif, G.O.R.A adlı uzaylı gezegenine götürülür ve burada bir dizi komik olaya karışır.

    G.O.R.A, senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği Türkiye'nin uzay temalı filmlerinden biridir. Film, İstanbul'da yaşayan Arif'in (Cem Yılmaz) uzaylılar tarafından kaçırılmasıyla başlar. Arif, G.O.R.A adlı uzaylı gezegenine götürülür ve burada bir dizi komik olaya karışır.

  6. "BEN GELDİM SENİ BEKLİYORUM" Öte yandan Hülya Avşar da Mars temalı bir fotoğrafını paylaştı ve Alper Gezeravcı'ya "Ben geldim, seni bekliyorum. Bu iş Mars'ta biter. Yolun açık olsun" diye seslendi.

    "BEN GELDİM SENİ BEKLİYORUM" Öte yandan Hülya Avşar da Mars temalı bir fotoğrafını paylaştı ve Alper Gezeravcı'ya "Ben geldim, seni bekliyorum. Bu iş Mars'ta biter. Yolun açık olsun" diye seslendi.