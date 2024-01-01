Dilimlenmiş Soğandaki Büyük Tehlikeye Dikkat!
Soğan böyleyse ağzınıza bile sürmeyin
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Türk mutfağında tüm yemeklerin vazgeçilmez maddesi olan soğan, vücuttaki tüm mikropları kırarak savaşçı olarak çalışıyor. Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin bir yiyecek olan soğanı pratik olması için doğrayarak dolapta bekletmenin zehir saçtığını biliyor muydunuz?
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Ülkemizde ve dünya genelinde çokça tercih edilen bu gıda, dilimlendiğinde ve çokça bekletildiğinde oldukça zararlı olmaktadır. İşte dilimlenmiş soğanın uzmanlar tarafından açıklanan zararları...
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Uzmanlar ve yapılan araştırmalar, çiğ olarak şekilde doğranan soğanların saklama kaplarında veya buzdolabının içerisinde muhafaza edilmesi halinde bile bakteri oluşturduğunu göstermektedir.
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Bu sebeple kesilen soğanlar mutlaka bekletilmeden tüketilmelidir.
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Eğer soğan yanlış bir şekilde tüketilirse vücudun enfeksiyon kapmasının yanında gıda zehirlenmesine bile sebep olabiliyor.
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Ayrıca yarım kalmış bir soğanın ertesi gün yenmesi veya yemeklere konması da tehlike oluşturuyor. Öyle ki bu durum zehirlenmelere kadar gidebiliyor.
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Dilimlenmiş şekilde bir gece dahi beklemiş soğan, safra salgılarını, mide asidini artırır ve gıda zehirlenmesine yol açabilir.
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Eğer doğradığımız soğan arttıysa onu kapalı bir poşetle dolabın No-Frost bölümünde muhafaza etmeliyiz.
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Veya evin bir bölümüne koyarak hava temizleyicisi - mikrop öldürücü olarak kullanabilir, ertesi gün de çöpe atabiliriz.