Dilimlenmiş Soğandaki Büyük Tehlikeye Dikkat!

Türk mutfağında tüm yemeklerin vazgeçilmez maddesi olan soğan, vücuttaki tüm mikropları kırarak savaşçı olarak çalışıyor. Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin bir yiyecek olan soğanı pratik olması için doğrayarak dolapta bekletmenin zehir saçtığını biliyor muydunuz?