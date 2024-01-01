Yıllar Resmen Acımadı!
Hababam Sınıfı'nın Semra Öğretmen'ini görenler gözlerine inanamadı!
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Hababam Sınıfı film serisinde Semra Hoca karakterini canlandıran ve yıllar sonra merak konusu olan Semra Özdamar'ın şimdiki halini görenler gözlerine inanamadı. Yılların acımadığı Semra Öğretmenin işte son hali...
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Yeşilçam'ın yıldızlar geçidi sayılan filmi Hababam Sınıfı, yıllar geçse de Türk izleyicisinin kalbindeki yerini koruyor. Başrollerinde Kemal Sunal, Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit ve Halit Akçatepe'nin yer aldığı Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde güzelliği ile dikkat çeken Semra Özdamar son haliyle merak konusu oldu.
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Semra Özdamar, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde, öğrenciler tarafından canından bezdirilen hocalardan yalnızca biriydi.
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Hababam Sınıfı ile akıllara kazınan Semra Özdamar, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Semra Özdamar'ın son halini görenler, usta oyuncuyu tanımakta zorlandı.
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Şimdilerde 66 yaşında olan Özdamar, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.
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İşte Sevda Özdamar'ın son hali...
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