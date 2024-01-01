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Uçurumun Dibinde Dünyanın "En Yalnız" Evi! Bu Ev Nasıl Yapıldı?!

İtalya'da uçurum kenarında yer alan ve kimsenin adım atamadığı "Buffa di Perrero" isimli bir evin hikayesi duyanları şaşkına çeviriyor.

  1. İtalya'da uçurum kenarında yer alan ve kimsenin adım atamadığı "Buffa di Perrero" isimli bir evin hikayesi duyanları şaşkına çeviriyor. Dünyanın "en yalnız evi" olarak olarak adlandırılan bu nefes kesici yapının nasıl yapıldığı ve eşyalarının nasıl taşındığı büyük bir merak konusu haline geldi.

    İtalya'da uçurum kenarında yer alan ve kimsenin adım atamadığı "Buffa di Perrero" isimli bir evin hikayesi duyanları şaşkına çeviriyor. Dünyanın "en yalnız evi" olarak olarak adlandırılan bu nefes kesici yapının nasıl yapıldığı ve eşyalarının nasıl taşındığı büyük bir merak konusu haline geldi.

  2. İtalya'nın dağlarında yer alan ve bir dönem dağcıların dinlenme noktası olarak kullanılan "Buffa di Perrero" adı verilen bir konut, görenleri hayrete düşürüyor.

    İtalya'nın dağlarında yer alan ve bir dönem dağcıların dinlenme noktası olarak kullanılan "Buffa di Perrero" adı verilen bir konut, görenleri hayrete düşürüyor.

  3. Dolomoit Dağları'nda Mote Cristallo bölgesinde uçurum kenarında yer alan bu ilginç ev, çatısı çöktükten sonra kullanılamaz hale geldi.

    Dolomoit Dağları'nda Mote Cristallo bölgesinde uçurum kenarında yer alan bu ilginç ev, çatısı çöktükten sonra kullanılamaz hale geldi.

  4. Normal şartlarda gidilmesi mümkün olmayan bu evi ilginç kılan ise tuğla duvarları, eğimli çatısı, dört çerçeveli pencereleri ve birçok kamp sandalyesi...

    Normal şartlarda gidilmesi mümkün olmayan bu evi ilginç kılan ise tuğla duvarları, eğimli çatısı, dört çerçeveli pencereleri ve birçok kamp sandalyesi...

  5. Dağcıların bile bir halat merdiveni kullanarak oldukça tehlikeli bir yoldan giderek erişebildiği ve ziyaretin mümkün olmadığı bu evin nasıl inşa edildiği, eşyaların nasıl getirildiği büyük bir gizem haline geldi.

    Dağcıların bile bir halat merdiveni kullanarak oldukça tehlikeli bir yoldan giderek erişebildiği ve ziyaretin mümkün olmadığı bu evin nasıl inşa edildiği, eşyaların nasıl getirildiği büyük bir gizem haline geldi.

  6. Yalnızca ciddi bir kondisyona sahip olan dağcıların ulaşabileceği evin Birinci Dünya Savaşı'nda İtalyan askerleri tarafından dinlenmek, eşya depolamak ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na yaklaşan kuvvetlere karşı stratejik avantaj elde etmek için inşa edildiği düşünülüyor.

    Yalnızca ciddi bir kondisyona sahip olan dağcıların ulaşabileceği evin Birinci Dünya Savaşı'nda İtalyan askerleri tarafından dinlenmek, eşya depolamak ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na yaklaşan kuvvetlere karşı stratejik avantaj elde etmek için inşa edildiği düşünülüyor.

  7. Şimdilerde kimsenin ulaşamadığı bu ev "dünyanın en yalnız evi" seçildi.

    Şimdilerde kimsenin ulaşamadığı bu ev "dünyanın en yalnız evi" seçildi.