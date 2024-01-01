Uçurumun Dibinde Dünyanın "En Yalnız" Evi! Bu Ev Nasıl Yapıldı?!

İtalya'da uçurum kenarında yer alan ve kimsenin adım atamadığı "Buffa di Perrero" isimli bir evin hikayesi duyanları şaşkına çeviriyor. Dünyanın "en yalnız evi" olarak olarak adlandırılan bu nefes kesici yapının nasıl yapıldığı ve eşyalarının nasıl taşındığı büyük bir merak konusu haline geldi.