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Ramazanda Hurma Ve Limon İkilisinin İnanılmaz Faydaları

Hurmanın üstüne limon damlatıp yemenin faydaları neler?

  1. Ramazan aylarının vazgeçilmez besini hurmanın faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız. İftarların ve sahurun vazgeçilmez besini olan hurmanın üstüne limon sıkarak hiç tükettiniz mi? Her gün bu tarifi uygulayın ve inanılmaz etkisini görün. İşte hurma ile limon birleşiminin inanılmaz faydaları...

    Ramazan aylarının vazgeçilmez besini hurmanın faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız. İftarların ve sahurun vazgeçilmez besini olan hurmanın üstüne limon sıkarak hiç tükettiniz mi? Her gün bu tarifi uygulayın ve inanılmaz etkisini görün. İşte hurma ile limon birleşiminin inanılmaz faydaları...

  2. Hurmanın üzerine bir iki damla limon sıkarak yerseniz birçok hastalığa karşı korunabilirsiniz. 'Hurmanın her halini yerim' diyorsanız bu tarif tam size göre.

    Hurmanın üzerine bir iki damla limon sıkarak yerseniz birçok hastalığa karşı korunabilirsiniz. 'Hurmanın her halini yerim' diyorsanız bu tarif tam size göre.

  3. HURMANIN ÜZERİNE LİMON SIKIN!

    HURMANIN ÜZERİNE LİMON SIKIN!

  4. Gece yatmadan önce limonu alın ve hurmanın üzerine sıkın ve ardından afiyetle yiyin. Bu yöntemle vücudunuz kendi kendini onaracak ve gün boyu ihtiyacınız olan enerjiyi sizin için sağlamış olacaktır. Peki hurma ile limon birleşiminin faydaları neler?

    Gece yatmadan önce limonu alın ve hurmanın üzerine sıkın ve ardından afiyetle yiyin. Bu yöntemle vücudunuz kendi kendini onaracak ve gün boyu ihtiyacınız olan enerjiyi sizin için sağlamış olacaktır. Peki hurma ile limon birleşiminin faydaları neler?

  5. Lif yönünden zengin olan hurmayı limonla tükettiğiniz zaman bağırsakların çalışmasını düzenler. Her gün limonlu hurma tüketirseniz kolay kolay kabız olmazsınız.

    Lif yönünden zengin olan hurmayı limonla tükettiğiniz zaman bağırsakların çalışmasını düzenler. Her gün limonlu hurma tüketirseniz kolay kolay kabız olmazsınız.

  6. Lif yönünden zengin olan hurmayı limonla tükettiğiniz zaman bağırsakların çalışmasını düzenler. Her gün limonlu hurma tüketirseniz kolay kolay kabız olmazsınız.

    Lif yönünden zengin olan hurmayı limonla tükettiğiniz zaman bağırsakların çalışmasını düzenler. Her gün limonlu hurma tüketirseniz kolay kolay kabız olmazsınız.

  7. Hurmanın içerisinde yer alan potasyum, kalsiyum ve magnezyum ile kemikler güçlenir. Uzmanlar hurmanın kemikleri güçlendirdiği ve limonla birlikte tüketiminde kemik erimesine karşı kalkan olduğunu belirtiyor.

    Hurmanın içerisinde yer alan potasyum, kalsiyum ve magnezyum ile kemikler güçlenir. Uzmanlar hurmanın kemikleri güçlendirdiği ve limonla birlikte tüketiminde kemik erimesine karşı kalkan olduğunu belirtiyor.

  8. Vitamin ve antioksidan yönünden zengin olan hurma enerjinizi yükseltir.

    Vitamin ve antioksidan yönünden zengin olan hurma enerjinizi yükseltir.

  9. Hurma beyin sağlığı için gerekli olan serotonin ve norepinefrin oluşmasına yardımcı olan B6 vitamini yönünden son derece zengindir. Limonla birleştiği zaman stresten korunur ve yaşlanma hızının önüne geçersiniz.

    Hurma beyin sağlığı için gerekli olan serotonin ve norepinefrin oluşmasına yardımcı olan B6 vitamini yönünden son derece zengindir. Limonla birleştiği zaman stresten korunur ve yaşlanma hızının önüne geçersiniz.

  10. Hurma uzun süre tok tutmanın yanı sıra kan şekerinin aniden yükselmesini önler. Hurma sindirimi düzenler, toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Haliyle bu lezzetli gıda zayıflamanıza yardım eder.

    Hurma uzun süre tok tutmanın yanı sıra kan şekerinin aniden yükselmesini önler. Hurma sindirimi düzenler, toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Haliyle bu lezzetli gıda zayıflamanıza yardım eder.

  11. Potasyum kaynağı olan hurma ölçülü tüketildiğinde tam bir kalp dostudur.

    Potasyum kaynağı olan hurma ölçülü tüketildiğinde tam bir kalp dostudur.