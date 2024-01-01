Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Son Haliyle Şoke Etti

2010-2013 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlnan Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin 'Küçük Osman'ı 18 yaşına geldi. Oyunculuğa başladığı 5 yaşındaki fotoğrafıyla poz veren Zincidi, altına "Öyle bir geçer zaman ki" yazdı.