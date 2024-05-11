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Türkiye'de En Çok Aranan Meslekler Açıklandı

İŞKUR'un açıkladığı son verilere göre Türkiye'de en çok aranan ve kolay iş bulunan meslekler açıklandı.

  1. İŞKUR'un açıkladığı son verilere göre Türkiye'de en çok aranan ve kolay iş bulunan meslekler açıklandı. Buna göre, Tekstil başta olmak üzere makine, inşaat ve imalat gibi sektörlerde ara eleman açığı bulunuyor. İşte en çok aranan ve kolay iş bulunan meslekler...

    İŞKUR'un açıkladığı son verilere göre Türkiye'de en çok aranan ve kolay iş bulunan meslekler açıklandı. Buna göre, Tekstil başta olmak üzere makine, inşaat ve imalat gibi sektörlerde ara eleman açığı bulunuyor. İşte en çok aranan ve kolay iş bulunan meslekler...

  2. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işverenlere gönderdiği soru formlarıyla hangi sektörde, hangi elemana ihtiyaç olduğunu belirliyor. İŞKUR'un nisan istatistiklerine göre, ağırlığı özel sektörden oluşan işverenlerin 230 bin elemana ihtiyacı var. Bu pozisyonların sadece 100 bini doldu.

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işverenlere gönderdiği soru formlarıyla hangi sektörde, hangi elemana ihtiyaç olduğunu belirliyor. İŞKUR'un nisan istatistiklerine göre, ağırlığı özel sektörden oluşan işverenlerin 230 bin elemana ihtiyacı var. Bu pozisyonların sadece 100 bini doldu.

  3. İstatistiklere göre, imalat sanayisinde ilk 4 ayda eleman açığı sayısı 341 bini geçti. Onu idari hizmet faaliyetleri izliyor. Bu sektörde de 128 bin 468 açık iş pozisyonu var. Toptan ve perakende ticaret sektöründe de 113 bin 509 eleman açığı var.

    İstatistiklere göre, imalat sanayisinde ilk 4 ayda eleman açığı sayısı 341 bini geçti. Onu idari hizmet faaliyetleri izliyor. Bu sektörde de 128 bin 468 açık iş pozisyonu var. Toptan ve perakende ticaret sektöründe de 113 bin 509 eleman açığı var.

  4. EN ÇOK ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ARANIYOR Mesleklere bakıldığında ise sadece nisanda en çok açık iş pozisyonunun özel güvenlik görevlisinde olduğu görülüyor.

    EN ÇOK ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ARANIYOR Mesleklere bakıldığında ise sadece nisanda en çok açık iş pozisyonunun özel güvenlik görevlisinde olduğu görülüyor.

  5. İKİNCİ MESLEK GRUBU TURİZM Eleman açığının en yüksek olduğu ikinci meslek grubu ise turizm ve otelcilik. İşverenlerin İŞKUR'a bildirdiği verilere göre, bu meslek grubunda 22 bine yakın eleman aranıyor.

    İKİNCİ MESLEK GRUBU TURİZM Eleman açığının en yüksek olduğu ikinci meslek grubu ise turizm ve otelcilik. İşverenlerin İŞKUR'a bildirdiği verilere göre, bu meslek grubunda 22 bine yakın eleman aranıyor.

  6. EN ÇOK ARANAN DİĞER ÜÇ MESLEK

    EN ÇOK ARANAN DİĞER ÜÇ MESLEK

  7. Son dönemde özel sektör en çok özel güvenlikçi, turizm-otelcilik elemanı, reyon görevlisi, konfeksiyon işçisi, garson, ve satış elemanı arıyor.

    Son dönemde özel sektör en çok özel güvenlikçi, turizm-otelcilik elemanı, reyon görevlisi, konfeksiyon işçisi, garson, ve satış elemanı arıyor.

  8. KADROLARIN YARISI BOŞ

    KADROLARIN YARISI BOŞ

  9. İstatistiklere göre, nisanda, 63 bin 105'i erkek, 37 bin 496'sı kadın olmak üzere nisanda 100 bin 601 kişi işe yerleşti. İlk 4 ayda işe yerleştirilen kişi sayısı 435 bini geçti. İŞKUR'a bildirilen eleman açığı sayısı ise 856 bin. Yani açık pozisyonların sadece yarısı dolmuş durumda.

    İstatistiklere göre, nisanda, 63 bin 105'i erkek, 37 bin 496'sı kadın olmak üzere nisanda 100 bin 601 kişi işe yerleşti. İlk 4 ayda işe yerleştirilen kişi sayısı 435 bini geçti. İŞKUR'a bildirilen eleman açığı sayısı ise 856 bin. Yani açık pozisyonların sadece yarısı dolmuş durumda.