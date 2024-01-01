Kuruluş Osman'ın Temirboğa'sı Ünlü İsmin Oğlu Çıktı!

12 yaşımda İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazandım ve klarnet bölümüne girdim. Oysaki ben keman çalmak istemiştim. Fakat hangi enstrümanı çalacağınıza hocalar karar veriyordu ne yazık ki. Dolayısıyla pekte çalmayı sevmediğim bir enstrümanla karşı karşıya kaldım ve bu da uzun soluklu olmamasına neden oldu. Sonrasında da Viyana'da konservatuara devam ettim ama enstrümanım nedeniyle bu maceram son buldu. O dönemlerde müzik değil de oyunculuk okumuş olmayı çok isterdim.​