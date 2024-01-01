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Zara'nın Son Hali Gündemde!

Çocuk yaşlarda şöhreti yakalayan isimlerden Zara sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

  1. Çocuk yaşlarda şöhreti yakalayan isimlerden Zara sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Şarkıcı Zara verdiği kilolarla gündemde. Zara, son olarak eğlenceli spor paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

    Çocuk yaşlarda şöhreti yakalayan isimlerden Zara sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Şarkıcı Zara verdiği kilolarla gündemde. Zara, son olarak eğlenceli spor paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

  2. Tam adı Neşe Zara Yılmaz olan ünlü şarkıcı Zara, güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

    Tam adı Neşe Zara Yılmaz olan ünlü şarkıcı Zara, güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

  3. Fazla kilolarından kurtulan ve büyük bir değişim geçiren ünlü şarkıcı Zara, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isimler arasında yerini alıyor. Ünlü isim son olarak son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

    Fazla kilolarından kurtulan ve büyük bir değişim geçiren ünlü şarkıcı Zara, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isimler arasında yerini alıyor. Ünlü isim son olarak son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

  4. Şarkıcı Zara, geçtiğimiz akşam Yeşilköy'de meşhur bir mekanda muhteşem bir sahne performansına imza attı. Ünlü isim düzgün fiziğiyle ve güzelliğiyle adeta düşman çatlattı...

    Şarkıcı Zara, geçtiğimiz akşam Yeşilköy'de meşhur bir mekanda muhteşem bir sahne performansına imza attı. Ünlü isim düzgün fiziğiyle ve güzelliğiyle adeta düşman çatlattı...

  5. İşte Zara'nın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

    İşte Zara'nın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

  6. Magazin Burada'nın haberine göre; Röportajın başında ''aşk kaç beden giyer?'' sorusuna ''xl'' şeklinde net bir cevap veren Zara, "Bana çok büyük geldi. Ya da ben büyük geldim aşka o daha doğru olur. Ama şimdi öyle değil vallahi çok şükür" sözleriyle de kısa açıklamasının içini doldurdu.

    Magazin Burada'nın haberine göre; Röportajın başında ''aşk kaç beden giyer?'' sorusuna ''xl'' şeklinde net bir cevap veren Zara, "Bana çok büyük geldi. Ya da ben büyük geldim aşka o daha doğru olur. Ama şimdi öyle değil vallahi çok şükür" sözleriyle de kısa açıklamasının içini doldurdu.

  7. Yaklaşık dokuz kilo verdiğinin altını çizen ve bu süreci ''yemiyorum... yemiyorum... yemiyorum...'' sözleri ile özetledi.

    Yaklaşık dokuz kilo verdiğinin altını çizen ve bu süreci ''yemiyorum... yemiyorum... yemiyorum...'' sözleri ile özetledi.

  8. Sanatçıya, 'Bir kiloda bizim için verir misiniz?'' diye soran muhabire, 'Evet neden olmasın'' yanıtı verince ise olanlar oldu.

    Sanatçıya, 'Bir kiloda bizim için verir misiniz?'' diye soran muhabire, 'Evet neden olmasın'' yanıtı verince ise olanlar oldu.

  9. 5 kiloluk dambılı bir anda kucağında bulunca şaşkınlıktan donup kalan Zara, bu kısa şoku atlattıktan sonra 'Ver bakayım sen onu bana' diyerek spordaki hünerlerini canlı olarak sergiledi.

    5 kiloluk dambılı bir anda kucağında bulunca şaşkınlıktan donup kalan Zara, bu kısa şoku atlattıktan sonra 'Ver bakayım sen onu bana' diyerek spordaki hünerlerini canlı olarak sergiledi.