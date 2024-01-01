Yapılan yeni araştırmalar sonucunda D vitamini seviyeleri ile çeşitli rahatsızlıklar arasında bazı ilişkiler olduğu belirtildi. Kanserden metabolik hastalıklara, diyabet ve daha birçok rahatsızlık ile ilişkilendirilen D vitamini, sağlığımız için büyük önem taşıyor. Ancak faydalı olduğu için birçok kişi vücutta oluşan problemleri göz ardı ederek takviye halinde kullanabiliyor. İşte güncel bilgilere göre vitamin takviyesi alması gereken gruplar.