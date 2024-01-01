Seren Serengil Milli Takım Paylaşımı Yaptı, Tepki Üstüne Tepki Yağdı
Seren Serengil milli takım paylaşımı yaptı, tepki üstüne tepki yağdı
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Ünlü şarkıcı Seren Serengil'in galibiyet paylaşımı tepkilerin odağı oldu. Türkiye A Milli Takımı'nın EURO 2024'te çeyrek finale yükselmesinin ardından bir fotoğraf paylaşan Serengil konuyla ilgili açıklama yaptı.
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Dün akşam Türkiye A Milli Takımı EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi. Büyük coşkunun yaşandığı maç sonunda birçok ünlü isim peş peşe paylaşım yaptı. O isimlerden biri de Seren Serengil oldu.
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Sosyal medya hesabından galibiyeti kutlayan Seren Serengil tepkilerin odağı oldu.
Şarkıcının, yapay zeka ile milli takım forması giymiş köpeklerin fotoğrafını paylaşması tepki çekti.
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Seren Serengil'in paylaşımına tepki gösteren birçok kullanıcı, "Seren Serengil tutuklansın" çağrısında bulundu.
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Gelen tepkiler üzerine Serengil, bir hayvanseverin paylaşımını kendi sayfasında paylaştı ve şu ifadeleri kullandı: "Bazı ahlaksız habercilik yapıp fake hesaplardan, X'ten, orada, burada sokak hayvanlarımıza olan koruyuculuğundan hoşnut olmayan, hayvanseverlere nefret duyan bu cahil takım, bir sürü fake hesaptan 'taraftarı köpeğe benzetti' gibi iftiralar atarak halkı kin ve nefrete sürükleyip paylaşımlar yapmışlardır. Avukatımız zaten gereğini yapıp, tek tek bu hesaplarla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır ama tüm hayvansever sevenlerim gereken cevabı vermiş. Allah bunlara akıl fikir versin. Düşmanının da cahil olmayanını versin."