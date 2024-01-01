Burcu Biricik Anne Oldu! Bebeğine Bakın Hangi İsmi Verdi
Bebeğine bakın hangi ismi verdi
-
2016 yılında fotoğraf sanatçısı Emre Yetkin ile dünya evine giren Burcu Biricik ilk kez anne oldu.
-
Güzel oyuncu Burcu Biricik 35 yaşına karnı burnunda girmişti... Sevilen isim Burcu Biricik anne oldu.
-
Yer aldığı dizi ve filmlerle büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu Burcu Biricik bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
-
'Hayat Şarkısı' dizisiyle ünlenen ve son olarak 'Camdaki Kız' ile ününe ün katan ünlü oyuncu Burcu Biricik minik kızına verdiği ismi daha önce doğum gününde açıklamıştı.
-
Burcu Biricik ile Emre Yetkin kızlarına 'Luna' adını verdi. 'luna' isminin anlamı: Luna, TDK sözlük anlamı olarak dolunay ya da ay anlamına gelir. Modern bir söyleyişi olan Luna ismi anlamı da güzel olduğundan dolayı son dönemlerin popüler isimleri arasında sayılmaktadır.