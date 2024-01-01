Arda Turan?In Annesine Büyük Şok! Hakkında 5 Yıl Hapis Cezası İstendi
Yaptığını duyunca çok şaşıracaksınız
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Arda Turan'ın büyüdüğü Bayrampaşa'daki baba evinde kaçak yapılaşmaya gidildiğinin ortaya çıkmasının ardından Anne Yüksel Turan'a dava açılmıştı. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerde, bodrum, zemin, 1, 2 ve 3'üncü kattan oluşan binanın iskanlığı olduğu ancak 2020 yılında binaya kaçak bağımsız çatı katı bölümü yapıldığı belirlenmişti.
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Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, yapılan incelemelerde 14 bin 25 parsellik taşınmaz üzerinde binanın çeşitli yerlerinin sonradan kaçak olarak yapıldığı belirlendi.
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24 Ocak 2020 yılında düzenlenen Yapı Tatil tutanağında bodrum, zemin, 1, 2 ve 3'üncü kattan oluşan binanın iskânlıyı olduğu ancak 2020 yılında binaya kaçak bağımsız çatı katı bölümü yapıldığı tespit edildi.
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ANNE TURAN'A 5 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR
Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Yüksel Turan hakkında 'İmar Kirliliğine Neden Olmak' suçundan iddianame düzenledi. 5 yıla kadar hapsi istenen anne Turan İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.
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Mahkeme yapılan yargılamada söz konusu kaçak yapılaşmanın yerinde incelenerek keşifte bulunulmasına karar verdi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi söz konusu kaçak yapılaşmanın incelenmesi için dosyaya bilirkişi atadı.
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Bina üzerinde yapılan incelemeler sonucunda rapor mahkemeye gönderildi. İncelemelerde suça konu aykırı kısımlar kaçak ve izinsiz olarak yapıldığı, yapının çatı arası terasının üstünün ve kenarlarının kapatılması ve kapalı brüt alanın artırıldığı rapor edildi.
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10 AY HAPSE MAHKUM EDİLDİ
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Yüksel Turan söz konusu yapıda basit tadilatlar yapıldığını herhangi bir kaçak yapılaşma amacının güdülmediğini belirtti.
Mahkeme dava sürecinde dosyaya atana bilirkişinin raporda kaçak yapılaşmaya gidildiğini belirterek Yüksel Turan?ın 'İmar Kirliliğine Neden Olmak' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek 10 ay hapse mahkum edilmesine karar verdi.