Oğlunun Konserinde Serenay Açıklaması
Oğlunu konserde yalnız bırakmayan Gülgün Demir, Sarıkaya hakkında ilk kez konuştu.
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"Antidepresan", "Ateşe Düştüm", "Gözlerime Bak" gibi şarkılarla tanınan Mert Demir, son dönemde Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor.
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Dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alan Mert Demir'i annesi Gülgün Demir yalnız bırakmadı.
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Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Gülgün Demir, oğlunun Sarıkaya ilişkisiyle ilgili ilk kez konuştu.
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"DAHA ÖNCEDEN TANIŞIYORUZ" 2. Sayfa'nın haberine göre; Gülgün Demir, "Daha önceden tanışıyoruz Serenay Sarıkaya ile. İkisi birbiriyle mutlu bana söz yok" dedi.
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Mert Demir'in annesi, evlilik sorusu üzerine de "Evlenmek isterlerse de öyle olur. Onlar ikisinin bileceği iş. Şu an birlikteler, gayet mutlular" ifadelerini kullandı.