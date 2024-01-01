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Oğlunun Konserinde Serenay Açıklaması

Oğlunu konserde yalnız bırakmayan Gülgün Demir, Sarıkaya hakkında ilk kez konuştu.

  1. "Antidepresan", "Ateşe Düştüm", "Gözlerime Bak" gibi şarkılarla tanınan Mert Demir, son dönemde Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor.

    "Antidepresan", "Ateşe Düştüm", "Gözlerime Bak" gibi şarkılarla tanınan Mert Demir, son dönemde Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor.

  2. Dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alan Mert Demir'i annesi Gülgün Demir yalnız bırakmadı.

    Dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alan Mert Demir'i annesi Gülgün Demir yalnız bırakmadı.

  3. Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Gülgün Demir, oğlunun Sarıkaya ilişkisiyle ilgili ilk kez konuştu.

    Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Gülgün Demir, oğlunun Sarıkaya ilişkisiyle ilgili ilk kez konuştu.

  4. "DAHA ÖNCEDEN TANIŞIYORUZ" 2. Sayfa'nın haberine göre; Gülgün Demir, "Daha önceden tanışıyoruz Serenay Sarıkaya ile. İkisi birbiriyle mutlu bana söz yok" dedi.

    "DAHA ÖNCEDEN TANIŞIYORUZ" 2. Sayfa'nın haberine göre; Gülgün Demir, "Daha önceden tanışıyoruz Serenay Sarıkaya ile. İkisi birbiriyle mutlu bana söz yok" dedi.

  5. Mert Demir'in annesi, evlilik sorusu üzerine de "Evlenmek isterlerse de öyle olur. Onlar ikisinin bileceği iş. Şu an birlikteler, gayet mutlular" ifadelerini kullandı.

    Mert Demir'in annesi, evlilik sorusu üzerine de "Evlenmek isterlerse de öyle olur. Onlar ikisinin bileceği iş. Şu an birlikteler, gayet mutlular" ifadelerini kullandı.