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Depresyonun En Tatlı İlacı!

Beynin ödül sistemini harekete geçiriyor

  1. Çikolata, kakao ağacını, tohumlarından elde edilen bir tatlandırıcı ve lezzetli bir yiyecek olarak biliniyor. Tatlı krizleri için pratik bir çözüm olan bitter çikolatanın vücuda pek çok faydası bulunuyor.

    Çikolata, kakao ağacını, tohumlarından elde edilen bir tatlandırıcı ve lezzetli bir yiyecek olarak biliniyor. Tatlı krizleri için pratik bir çözüm olan bitter çikolatanın vücuda pek çok faydası bulunuyor.

  2. Magnezyum bakımından zengin olan bitter çikolata, kas fonksiyonları, sinir iletimi ve enerji üretimi gibi birçok vücut fonksiyonu için önemlidir.

    Magnezyum bakımından zengin olan bitter çikolata, kas fonksiyonları, sinir iletimi ve enerji üretimi gibi birçok vücut fonksiyonu için önemlidir.

  3. Çikolatanın içerdiği bazı bileşenler, bağırsak sağlığını destekleyebilir ve sindirimi iyileştirebilir.

    Çikolatanın içerdiği bazı bileşenler, bağırsak sağlığını destekleyebilir ve sindirimi iyileştirebilir.

  4. Çikolata, serotonin ve endorfin salgısını teşvik edebilir. Bu kimyasallar, ruh halini iyileştiren ve kendimizi daha iyi hissettiren hormonlardır.

    Çikolata, serotonin ve endorfin salgısını teşvik edebilir. Bu kimyasallar, ruh halini iyileştiren ve kendimizi daha iyi hissettiren hormonlardır.

  5. Çikolatalar haz ve tatmin duygusu sağlar ve kendimizi bu lezzetli ikramın tadını çıkarmanın duyusal deneyimi, nostalji anlarını hatırlatarak beynin ödül sistemini harekete geçirir, endorfin salgılar ve ruh halimizi iyileştirir

    Çikolatalar haz ve tatmin duygusu sağlar ve kendimizi bu lezzetli ikramın tadını çıkarmanın duyusal deneyimi, nostalji anlarını hatırlatarak beynin ödül sistemini harekete geçirir, endorfin salgılar ve ruh halimizi iyileştirir

  6. 1. İYİ HİSSETMENİZE YARDIMCI OLUR Çikolatalar iyi olma hissini teşvik eder: Çikolatalar, nörotransmitter olan ve genel iyi olma ve mutluluk hissini teşvik eden serotonin, dopamin ve endorfin gibi temel bileşiklerin salınımını tetikler.

    1. İYİ HİSSETMENİZE YARDIMCI OLUR Çikolatalar iyi olma hissini teşvik eder: Çikolatalar, nörotransmitter olan ve genel iyi olma ve mutluluk hissini teşvik eden serotonin, dopamin ve endorfin gibi temel bileşiklerin salınımını tetikler.

  7. 2. STRESİ AZALTIR Çikolatalarda bulunan flavonoidler, vücuttaki kortizolün (stres hormonu) varlığını düşürerek stresi ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olur.

    2. STRESİ AZALTIR Çikolatalarda bulunan flavonoidler, vücuttaki kortizolün (stres hormonu) varlığını düşürerek stresi ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olur.

  8. 3. BEYİN FONKSİYONLARINI İYİLEŞTİRİR Çikolataların düzenli ve orta düzeyde tüketilmesinin, beyne giden kan akışını artırdığı için (çikolatadaki flavonoidler tarafından tetiklenir) bilişsel işlevi iyileştirdiğine inanılır.

    3. BEYİN FONKSİYONLARINI İYİLEŞTİRİR Çikolataların düzenli ve orta düzeyde tüketilmesinin, beyne giden kan akışını artırdığı için (çikolatadaki flavonoidler tarafından tetiklenir) bilişsel işlevi iyileştirdiğine inanılır.