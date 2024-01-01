Yüksek Zeka İle Bağlantılı 7 Davranış

DAĞINIK ORTAMDA ÇALIŞMAK Bazı insanlar dağınık bir odaya veya masaya dayanamazlar. Ancak son derece zeki olanlar bunu umursamıyor, hatta belki de tercih ediyor. Bir araştırma ekibinin yaptığı çalışmada katılımcılar dağınık ve düzenli olmak üzere iki ayrı ofis alanına koyuldu. Katılımcılardan ping pong topları için yeni kullanım alanları bulmaları istendi. Her iki grup da benzer sayıda fikir üretse de araştırmacılar, dağınık odadaki katılımcıların daha yaratıcı ve ilgi çekici fikirler ürettiğini buldu. Araştırma ekibi düzensiz ortamların geleneklerden kopmayı teşvik ettiğini ve yeni bakış açıları ürettiğini söylerken, düzenli ortamların geleneklere uymayı ve güvenli olanı tercih etmeye teşvik ettiğini belirtti.