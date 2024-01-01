Çocuklar Duymasın'da Bir Dönem Rol Aldığı Bilinmeyen 5 İsim!
Listede öyle bir isim var ki, kimsenin aklına gelmez
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Çocuklar Duymasın oyuncuları, dizide oynadıkları rollerle özdeşleşip ün elde etmişlerdi.
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Ancak dizide devam ettiği süre boyunca pek çok isim rol aldı. İşte Çocuklar Duymasın'da bir dönem rol aldığı bilinmeyen 5 isim!
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Ali İpin Çocuklar Duymasın dizisinde, Emre'nin okul arkadaşının babasını oynamıştı.
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Erkan Sever Çocuklar Duymasın dizisinde, Emre'nin servis şoförünü oynamıştı.
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Altan Günbay Çocuklar Duymasın dizisinde, Haluk'un babasını oynamıştı.
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Nilgün Karababa Çocuklar Duymasın dizisinde, evin yardımcısını oynamıştı. O diziden ayrıldıktan sonra, Emine karakteri gelmişti.
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Burcu Esmersoy ekranın en popüler isimleri arasında yer alıyor. Ünlü isim, 1997 yılında Türkiye 4. güzeli seçilmişti.
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Esmersoy rol aldığı Çocuklar Duymasın dizisinde, Meltem'in Amerika'dan gelen kuzeni Aylin'i oynamıştı.