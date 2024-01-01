Uzmanlar Açıkladı! Kötü Kolesterolü Anında Düşürüyor
Kolesterol seviyesini düzenleyecek önerilerde bulunan uzmanlar, kötü kolesterolü anında düşüren bir tavsiyede bulundu.
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Kalp damar hastalıkları riskini ciddi ölçüde arttıran kolesterol yüksekliği, son zamanlarda çıkan haberler üzerine sık sık gündeme geliyordu. Kolesterol seviyesini düzenleyecek önerilerde bulunan uzmanlar, kötü kolesterolü anında düşüren bir tavsiyede bulundu.
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Kalp damar hastalıkları riskinin yanı sıra safra kesesinde bulunan bazı maddelerle birleşerek safra taşlarının oluşumuna da neden olan kolesterol yüksekliği; fazla kilolu olmak, sağlıksız beslenmek, hareketsiz bir yaşam sürmek, şeker hastalığı ve ailede yüksek kolesterole sahip bireylerin bulunması gibi farklı birçok nedene bağlı gelişebiliyor.
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Bu sebeple özellikle kalp ve damar sağlığı ile ilgili ciddi sorunlara yol açabilen yüksek kolesterolde düzenli egzersiz yapmak ve en önemlisi de sağlıklı bir şekilde beslenmek oldukça önemlidir.
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2023 yılında Lipids in Health and Disease dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre ise uzmanlar her gün iki bardak portakal suyu içmenin kolesterol seviyelerini düşürebileceğini öne sürüyor.
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18 ila 66 yaş aralığındaki 129 katılımcı üzerinde yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 41'i en az bir yıl boyunca günde iki bardak yani yaklaşık 480 ml portakal suyu tüketiyordu.
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Yapılan araştırma doğrultusunda düzenli olarak portakal suyu tüketenlerin toplam kolesterol seviyelerinin 'önemli ölçüde daha düşük' olduğunu gözlemleyen araştırmacılar, günlük portakal suyu tüketimini tercih etmeyen katılımcılar için aynı ifadeleri kullanamadıklarını belirttiler.
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Yayınlanan dokuz raporun ayrı bir meta analizinde ise düzenli portakal suyu tüketiminin kötü kolesterol seviyeleri üzerinde faydalı etkilere sahip olabileceği öğrenilirken iyi kolesterol seviyeleri için ise önemli bir etki sağladığı gözlemlenemedi.
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2013 yılında Arya Atherosclerosis dergisinde yayınlanan bir araştırmada ise portakal suyunun kan basıncı üzerindeki etkisi incelenerek 60 gün boyunca düzenli portakal suyu tüketen kişilerin kan basıncı esas alındı.
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Yayınlanan sonuçlara göre portakal suyu tüketen kişilerin kan basıncında önemli oranda bir düşüş görülürken, tüketmeyen kişilerde ise bir düşüş görülemedi.
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Aynı şekilde 2021 yılında European Journal of Nutrition dergisinde yayınlanan bir makale de yine bu çalışmaları destekler niteliktedir. Fakat diğer araştırmalara kıyasla portakal suyu şeker içerdiği için diyabet rahatsızlığı olan kişiler ekstra uyarılmıştır. Çünkü eğer tüketicinin kilo verme dönemiyse bir uzmana danışarak tüketmesi öneriliyor.