Yedi Numara Dizisinin 1 Numarasıydı! İşte Recep Ballıoğlu'nun Son Hali

YEDİ NUMARA'NIN RECEP BALLIOĞLU'SU ŞAŞIRTTI Yedi Numara dizisindeki Recep Ballıoğlu karakteri birçok insanın gönlünde adeta taht kurmuştu. Bu nedenle Recep Ballıoğlu karakterini canlandıran Volkan Girgin'in son hali de pek çok izleyici tarafından merak ediliyor.

Yedi Numara dizisinin sona ermesinin ardından seneler geçti. Nitekim Recep Ballıoğlu karakterini canlandıran Volkan Girgin şimdilerde 50 yaşında. Bu nedenle Volkan Girgin'i Yedi Numara dizisinde canlandırdığı Recep Ballıoğlu oğlu karakteri ile hatırlayan birçok insan, seneler sonraki halini ilk kez gördüğünde şaşırabiliyor.