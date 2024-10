Sibel Can'ın Kadın Cinayetleri Hakkında Söyledikleri Tepki Çekti

Sibel Can kendini böyle savundu

Sibel Can bu eleştirilere daha fazla dayanamadı ve sosyal medya üzerinden konuya açıklık getirdi. Sibel Can yaptığı paylaşımda; ''Ben bir sanatçı olarak toplu taşıma kullanmıyorum, konserlere koskoca ekiplerle hareket ediyorum ve her daim planlı ve programlı bir hayatım var. 'Güvendeyim'in' karşılığı budur. Bunun aksini söyleseydim, inandırıcı ve samimi olacak mıydı?' ifadelerini kullandı.