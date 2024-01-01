Sibel Can'ın Kadın Cinayetleri Hakkında Söyledikleri Tepki Çekti

"Benim dışımda hiç kimse..."

'Açıkçası doğruyu söylemek gerekirse, kendi adıma konuşuyorum tabii ki de güvendeyim ama benim dışımda hiç kimse güvende değil, bu çok açık. Bir kadın olarak gerçekten çok kötü duygular... İnşallah her şey iyi olsun, inşallah da demek istemiyorum olmalı. Adalet... Yerini... Bulmalı!