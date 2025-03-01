İşte 2025 Ramazan Ayı Başlangıcı!

Adana'da kabir ziyaretine giden üç kadın öldürüldü
Adana'da kabir ziyaretine giden üç kadın öldürüldü
%0,99 Faizli 60.000 TL Nakit!
%0,99 Faizli 60.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
AK Parti'li Zeybekci: EYT maliyeti yılda iki deprem gibi
AK Parti'li Zeybekci: EYT maliyeti yılda iki deprem gibi
Şanlıurfa'da iki kadını darbettiği ileri sürülen profesör tutuklandı
Şanlıurfa'da iki kadını darbettiği ileri sürülen profesör tutuklandı
Ömer Çelik: Çetenin tamamen çökertilmesi için çalışıyoruz
Ömer Çelik: Çetenin tamamen çökertilmesi için çalışıyoruz
RTÜK Başkanı Şahin'den Uyarı: Terör övgüsüne izin yok
RTÜK Başkanı Şahin'den Uyarı: Terör övgüsüne izin yok
MSB: FETÖ elebaşı gülen 'Vatansız' olarak öldü
MSB: FETÖ elebaşı gülen 'Vatansız' olarak öldü
'Tamamlayıcı emeklilik sistemi gelecek mi?'
'Tamamlayıcı emeklilik sistemi gelecek mi?'
YÖK'ten fakülte, yüksekokul ve enstitü kurmak için 'akreditasyon' şartı
YÖK'ten fakülte, yüksekokul ve enstitü kurmak için 'akreditasyon' şartı
MEB'den YKS sınavına yönelik yeni uygulama: Bireysel Öğrenme Platformu
MEB'den YKS sınavına yönelik yeni uygulama: Bireysel Öğrenme Platformu
Kadın öğretmenler devamsızlık yapan kız öğrenciler için sahada
Kadın öğretmenler devamsızlık yapan kız öğrenciler için sahada
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete zam açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete zam açıklaması
Bakan Tunç: FETÖ ile mücadele örgüt elebaşı ile sınırlı değil
Bakan Tunç: FETÖ ile mücadele örgüt elebaşı ile sınırlı değil
Bakan Fidan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne dair açıklama
Bakan Fidan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne dair açıklama
Genç Sağlık Sendikası: Fahrettin Koca sessizliğini bozmalıdır!
Genç Sağlık Sendikası: Fahrettin Koca sessizliğini bozmalıdır!
Hastanesi 'Yenidoğan Çetesi'nin listesinde olan eski Bakan konuştu
Hastanesi 'Yenidoğan Çetesi'nin listesinde olan eski Bakan konuştu
Enflasyon düzeltmesine yönelik geniş kapsamlı denetim başlatıldı
Enflasyon düzeltmesine yönelik geniş kapsamlı denetim başlatıldı
Gram altın fiyatı 3 bin TL'yi geçti
Gram altın fiyatı 3 bin TL'yi geçti
TBMM'de yoğun hafta: 9. Yargı Paketi, tezkere, bütçe
TBMM'de yoğun hafta: 9. Yargı Paketi, tezkere, bütçe
Otomotiv sektöründe dinmeyen çile!
Otomotiv sektöründe dinmeyen çile!
Bakan Bolat'tan ev ve otomobil alacaklara iyi haber
Bakan Bolat'tan ev ve otomobil alacaklara iyi haber
'Sağlık sistemimizi lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız'
'Sağlık sistemimizi lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız'
İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
Casusluk suçuna ağır ceza geliyor
Casusluk suçuna ağır ceza geliyor
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan Asgari ücret açıklaması
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan Asgari ücret açıklaması
İlk ara tatil ne zaman?
İlk ara tatil ne zaman?
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması
Ünlü oyuncu ile tekrar gündemde! 3 milyon mağdur düzenleme bekliyor
Ünlü oyuncu ile tekrar gündemde! 3 milyon mağdur düzenleme bekliyor
OGM'nin bütçesinde aslan payı ormanların korunmasına gidecek
OGM'nin bütçesinde aslan payı ormanların korunmasına gidecek
Bakanlık 4 milyar liralık kayıt dışı saat ticaretini ortaya çıkardı
Bakanlık 4 milyar liralık kayıt dışı saat ticaretini ortaya çıkardı

İşte 2025 Ramazan Ayı Başlangıcı!

Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?

  1. Ramazan ayının başlayacağı tarih, 2025 yılına artık kısa bir zaman kalmasıyla birlikte merak ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda da oruçlar tutulacak ve milyonlarca Müslüman aileleri, sevdikleri ve dostlarıyla iftarlar yapacak. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?

    Ramazan ayının başlayacağı tarih, 2025 yılına artık kısa bir zaman kalmasıyla birlikte merak ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda da oruçlar tutulacak ve milyonlarca Müslüman aileleri, sevdikleri ve dostlarıyla iftarlar yapacak. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?

  2. 2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte, yeni yılda idrak edilecek olan Ramazan ayı tarihi belli oldu. Buna göre; Ramazan'ın birinci günü 2025'de mart ayına denk geliyor. Ramazan gelecek sene, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak. 26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.

    2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte, yeni yılda idrak edilecek olan Ramazan ayı tarihi belli oldu. Buna göre; Ramazan'ın birinci günü 2025'de mart ayına denk geliyor. Ramazan gelecek sene, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak. 26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.

  3. 2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2025 dini günler takvimine göre, önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği tarih belli oldu. Buna göre; Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

    2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2025 dini günler takvimine göre, önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği tarih belli oldu. Buna göre; Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

  4. RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? 2025 yılında Ramazan Bayramı arefe günü 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Buna göre; 29 Mart Cumartesi günü öğlen 13.00 itibarıyla yarım gün resmî tatil olacak. Önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar toplam 3,5 gün bayram tatili yapacak. 2025 Ramazan Bayramı ve denk geldiği günler şöyle; - Arefe günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün) - Ramazan Bayramı birinci gün: 30 Mart 2025 Pazar - Ramazan Bayramı ikinci gün: 31 Mart 2025 Pazartesi - Ramazan Bayramı üçüncü gün: 1 Nisan 2025 Salı

    RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? 2025 yılında Ramazan Bayramı arefe günü 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Buna göre; 29 Mart Cumartesi günü öğlen 13.00 itibarıyla yarım gün resmî tatil olacak. Önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar toplam 3,5 gün bayram tatili yapacak. 2025 Ramazan Bayramı ve denk geldiği günler şöyle; - Arefe günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün) - Ramazan Bayramı birinci gün: 30 Mart 2025 Pazar - Ramazan Bayramı ikinci gün: 31 Mart 2025 Pazartesi - Ramazan Bayramı üçüncü gün: 1 Nisan 2025 Salı

  5. RAMAZAN AYININ ÖNEMİ Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: "Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar" 3 Aylar?ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur?an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur?an-ı Kerim?in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam?ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

    RAMAZAN AYININ ÖNEMİ Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: "Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar" 3 Aylar?ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur?an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur?an-ı Kerim?in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam?ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.