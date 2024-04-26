1 damlası kıl köklerini coşturuyor, kelliği tarihe gömüyor!

JOJOBA YAĞI

Jojoba yağı, saç derisi tarafından kolayca emilen ve saç köklerini nemlendiren bir yağdır. Saç tellerinin güçlenmesine yardımcı olur ve saç dökülmesini azaltır. Ayrıca saç derisindeki sebum üretimini dengeler, bu da saçın sağlıklı uzamasını sağlar.