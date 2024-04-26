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Hastanesi 'Yenidoğan Çetesi'nin listesinde olan eski Bakan konuştu
Hastanesi 'Yenidoğan Çetesi'nin listesinde olan eski Bakan konuştu

Japonya'nın Yeni Hızlı Treni: Gözle Görülemeyecek Kadar Hızlı!

Japonya'nın yeni hızlı treni: Gözle görülemeyecek kadar hızlı!

  1. Japonya'da saatte 500 kilometre hıza ulaşacak trenin deneme sürüşü yapıldı. Maglev trenlerinin en erken 2034'te hizmete girmesi planlanıyor.

    Japonya'da saatte 500 kilometre hıza ulaşacak trenin deneme sürüşü yapıldı. Maglev trenlerinin en erken 2034'te hizmete girmesi planlanıyor.

  2. Japonya, dünyada hızlı trenleri en çok kullanan ülkelerden biri olan Japonya'da iddialı bir proje gündemde.

    Japonya, dünyada hızlı trenleri en çok kullanan ülkelerden biri olan Japonya'da iddialı bir proje gündemde.

  3. Saate 500 kilometre hıza ulaşan maglev treni başkent Tokyo ve Nagoya kenti arasında sefer yapacak.

    Saate 500 kilometre hıza ulaşan maglev treni başkent Tokyo ve Nagoya kenti arasında sefer yapacak.

  4. İlk olarak 2027'de hizmet vermesi planlanan tran bir takım aksaklıklar ve çevrecilerin itirazları nedeniyle en erken 2034'te hizmete girebilecek. <p> Deneme sürüşünde, trenin hızı gözle takip edilemeyecek kadar yüksek seviyelere ulaştı. Japonya, hızlı trenleri en çok kullanan ülkelerden biri olarak bilinirken, mevcut şinkansen hızlı treni saatte 320 kilometre hıza ulaşabiliyor. Ancak, dünya hız rekoru, şu anda Çin'e ait.

    İlk olarak 2027'de hizmet vermesi planlanan tran bir takım aksaklıklar ve çevrecilerin itirazları nedeniyle en erken 2034'te hizmete girebilecek.

    Deneme sürüşünde, trenin hızı gözle takip edilemeyecek kadar yüksek seviyelere ulaştı. Japonya, hızlı trenleri en çok kullanan ülkelerden biri olarak bilinirken, mevcut şinkansen hızlı treni saatte 320 kilometre hıza ulaşabiliyor. Ancak, dünya hız rekoru, şu anda Çin'e ait.

  5. 2030'lardan itibaren ülkede makinistsiz hızlı trenlerin de sefere başlaması planlanıyor <p> Hızlı trenler japonya'da turistlerin de gözdesi.<p> Brad pitt'in 2022'de gösterime giren "bullet train" "suikast treni" filmi bir tetikçinin Tokyo ve Kyoto arasında hızlı trenle seyahetini konu alıyordu.

    2030'lardan itibaren ülkede makinistsiz hızlı trenlerin de sefere başlaması planlanıyor

    Hızlı trenler japonya'da turistlerin de gözdesi.

    Brad pitt'in 2022'de gösterime giren "bullet train" "suikast treni" filmi bir tetikçinin Tokyo ve Kyoto arasında hızlı trenle seyahetini konu alıyordu.