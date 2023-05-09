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Vatandaşa Sucuk Yerine At Eti Vermişler! Bakanlıktan Yeni İfşa Listesi

Vatandaşa sucuk yerine at eti vermişler! Bakanlıktan yeni ifşa listesi

  1. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahteciliği yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Son listede, Adana'da bir kasabın sattığı sucukta at ve eşek eti tespit edildi. Aynı kasap, 18 Kasım'daki listede de benzer hile nedeniyle gündeme gelmişti.

    Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahteciliği yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Son listede, Adana'da bir kasabın sattığı sucukta at ve eşek eti tespit edildi. Aynı kasap, 18 Kasım'daki listede de benzer hile nedeniyle gündeme gelmişti.

  2. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlığı yapan firmalara yönelik denetimlerini sürdürerek, 25 Kasım tarihli güncel listeyi kamuoyuyla paylaştı. Listede tereyağı, kaşar peyniri, toz biber, çikolata ve sucuk gibi temel gıda ürünlerinde yapılan hileler yer aldı. Bu ürünlerde tüketicilerin sağlığını tehdit eden ciddi usulsüzlüklerin tespit edildiği bildirildi.

    Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlığı yapan firmalara yönelik denetimlerini sürdürerek, 25 Kasım tarihli güncel listeyi kamuoyuyla paylaştı. Listede tereyağı, kaşar peyniri, toz biber, çikolata ve sucuk gibi temel gıda ürünlerinde yapılan hileler yer aldı. Bu ürünlerde tüketicilerin sağlığını tehdit eden ciddi usulsüzlüklerin tespit edildiği bildirildi.

  3. SUCUKTA AT VE EŞEK ETİ SKANDALI<p> Adana?da bir kasap tarafından satılan sucukta, dana eti yerine at ve eşek eti kullanıldığı ortaya çıktı. Bu kasap, 18 Kasım?da yayımlanan bir önceki listede de aynı gerekçeyle gündeme gelmişti.

    SUCUKTA AT VE EŞEK ETİ SKANDALI

    Adana?da bir kasap tarafından satılan sucukta, dana eti yerine at ve eşek eti kullanıldığı ortaya çıktı. Bu kasap, 18 Kasım?da yayımlanan bir önceki listede de aynı gerekçeyle gündeme gelmişti.

  4. TEREYAĞI VE KAŞAR PEYNİRİNDE SAHTEKARLIK<p> Listede yer alan bir diğer skandal ise süt ve süt ürünlerindeki sahtecilikler oldu. "Doğadan Süt Çiftliği" markalı tereyağında, tereyağı yerine bitkisel yağ karışımı kullanıldığı tespit edildi.<p> "Aydil Gazioğlu" markalı taze kaşar peynirinde ise bitkisel yağ ve nişasta bulunduğu belirlendi.

    TEREYAĞI VE KAŞAR PEYNİRİNDE SAHTEKARLIK

    Listede yer alan bir diğer skandal ise süt ve süt ürünlerindeki sahtecilikler oldu. "Doğadan Süt Çiftliği" markalı tereyağında, tereyağı yerine bitkisel yağ karışımı kullanıldığı tespit edildi.

    "Aydil Gazioğlu" markalı taze kaşar peynirinde ise bitkisel yağ ve nişasta bulunduğu belirlendi.

  5. TOZ BİBERDE YABANCI MADDELER Baharat sahteciliği de listenin dikkat çeken maddeleri arasında yer aldı. "Ege Baharat" markalı toz biberde, doğal olmayan ve yabancı maddeler tespit edildi.<p>

    TOZ BİBERDE YABANCI MADDELER Baharat sahteciliği de listenin dikkat çeken maddeleri arasında yer aldı. "Ege Baharat" markalı toz biberde, doğal olmayan ve yabancı maddeler tespit edildi.

  6. Burç İlaç ve Kozmetik Ticaret Limited Şirketi<p> Ürün Adı: Diblong Ginseng Chocolate<br> Tespit Edilen Kusur: İlaç Etken Maddesi<br> Parti No: TETT: 04.03.2025<br> Yer: Fatih, İstanbul<br> Kategori: Çikolata ve Kakao Ürünleri

    Burç İlaç ve Kozmetik Ticaret Limited Şirketi

    Ürün Adı: Diblong Ginseng Chocolate
    Tespit Edilen Kusur: İlaç Etken Maddesi
    Parti No: TETT: 04.03.2025
    Yer: Fatih, İstanbul
    Kategori: Çikolata ve Kakao Ürünleri

  7. Burç İlaç ve Kozmetik Ticaret Limited Şirketi<p> Ürün Adı: Diblong Ginseng Drink<br> Tespit Edilen Kusur: İlaç Etken Maddesi<br> Parti No: 20230509<br> Yer: Fatih, İstanbul<br> Kategori: Alkolsüz İçecekler

    Burç İlaç ve Kozmetik Ticaret Limited Şirketi

    Ürün Adı: Diblong Ginseng Drink
    Tespit Edilen Kusur: İlaç Etken Maddesi
    Parti No: 20230509
    Yer: Fatih, İstanbul
    Kategori: Alkolsüz İçecekler

  8. Erdinç Kasabı-Buket Teldik <p> Ürün Adı: Kasap Sucuk<br> Tespit Edilen Kusur: Tek Tırnaklı Eti<br> Yer: Yüreğir, Adana<br> Kategori: Et ve Et Ürünleri<br> Mer İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

    Erdinç Kasabı-Buket Teldik

    Ürün Adı: Kasap Sucuk
    Tespit Edilen Kusur: Tek Tırnaklı Eti
    Yer: Yüreğir, Adana
    Kategori: Et ve Et Ürünleri
    Mer İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

  9. Erdinç Kasabı-Buket Teldik<p> Ürün Adı: Parça Et<br> Tespit Edilen Kusur: Tek Tırnaklı Eti<br> Yer: Yüreğir, Adana<br> Kategori: Et ve Et Ürünleri

    Erdinç Kasabı-Buket Teldik

    Ürün Adı: Parça Et
    Tespit Edilen Kusur: Tek Tırnaklı Eti
    Yer: Yüreğir, Adana
    Kategori: Et ve Et Ürünleri