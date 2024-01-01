Hayattaki Önceliklerini Açıkladı
Gökçe Bahadır önceliklerini açıkladı: Hayatta kaçırılmaması gereken anlar var
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Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Gökçe Bahadır, L'officiel Arabia dergisine kapak oldu.
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Venedik'te gerçekleştirilen kapak çekiminde fotoğrafçı Davide Alvino'ya poz veren ünlü isim, bilinmeyenlerini anlattı.
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"OYNADIĞIM TÜM KARAKTERLERDEN BİR ŞEY ÖĞRENİYORUM" Kariyeri boyunca birçok başarılı projede rol alan Gökçe Bahadır, "Farklı karakterler oynayabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum ve oynadığım tüm karakterlerden bir şeyler öğreniyorum" dedi ve ekledi: "Türk yapımlarının Dünya?nın dört bir yanında rağbet görmesi harika bir duydu. Yabancı hayranlarımızın bizleri gördüklerindeki heyecanlarına şahit olmak benim için çok mutluluk verici oluyor."
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"İşimle alakalı bir aksilik yaşadığımda çok üzülmüyorum" diyen Gökçe Bahadır, sözlerine "Çünkü bu durum benim önceliğim değil, o strese kapılıp yaşamımın akıp gitmesini istemiyorum. Hayatta kaçırılmaması ve yaşanması gereken anlar var" diye devam etti.
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"BANA EN ÇOK EMİR İLHAM VERİYOR" Müzisyen Emir Ersoy ile mutlu bir evliliği olan Gökçe Bahadır, "Hayatımda bana en çok ilham veren kişi eşim. Çok zıt karakterleriz. Emir, bana göre daha dingin, sakin, pozitif ve kararlı. Onun fikirlerini çok önemsiyorum" dedi.
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"GÜZEL ANLAR YAŞAMAK OLMAZSA OLMAZIM" Hayattaki önceliklerini açıklayan ünlü isim, "Önceliklerim özel hayatımdaki mutluluğum, güzel vakit geçirdiğim arkadaşlarım, ailem ve sevdiklerim. Güzel anlar yaşamak, hayatı anında ve akışında yaşamak olmazsa olmazlarım" ifadelerini kullandı.