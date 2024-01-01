Hayattaki Önceliklerini Açıkladı

"OYNADIĞIM TÜM KARAKTERLERDEN BİR ŞEY ÖĞRENİYORUM" Kariyeri boyunca birçok başarılı projede rol alan Gökçe Bahadır, "Farklı karakterler oynayabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum ve oynadığım tüm karakterlerden bir şeyler öğreniyorum" dedi ve ekledi: "Türk yapımlarının Dünya?nın dört bir yanında rağbet görmesi harika bir duydu. Yabancı hayranlarımızın bizleri gördüklerindeki heyecanlarına şahit olmak benim için çok mutluluk verici oluyor."