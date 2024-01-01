Kızılcık Şerbeti'ne Mi Dönüyor?

"DÜMDÜZ DURUYORUM, BİR ŞEYLER UYDURUYORSUNUZ" Hakkındaki iddialara sessiz kalamayan Müjde Uzman, X hesabı üzerinden; "Hangi bilgiyi ya? Sizin işiniz gücünüz yok mu? Bin tane işimin arasında bunu görüp bir de uğraşıyorum. Dümdüz duruyorum kendi kendinize bir şeyler uyduruyorsunuz sonra ben uğraşıyorum düzelteyim diye, bıraksam yalan yanlış sürekli bir şeyler yayıyorsunuz. Bir susun artık da ben de hayatıma odaklanayım! Ne alakası var rüyanızda mı görüyorsunuz?" dedi.