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Kızılcık Şerbeti'ne Mi Dönüyor?

Müjde Uzman'dan son nokta

  1. Alev karakterini canlandırdığı Kızılcık Şerbeti dizisinden 2. sezon sonunda ayrılan Müjde Uzman, "Aşk Evlilik Boşanma" adlı diziyle ekranlara dönmüştü.

    Alev karakterini canlandırdığı Kızılcık Şerbeti dizisinden 2. sezon sonunda ayrılan Müjde Uzman, "Aşk Evlilik Boşanma" adlı diziyle ekranlara dönmüştü.

  2. KIZILCIK ŞERBETİ'NE DÖNECEĞİ İDDİA EDİLDİ Ancak yapımın 4. bölümde final yapacağı haberleri sonrası Uzman'ın Kızılcık Şerbeti'ne geri döneceği iddia edildi.

    KIZILCIK ŞERBETİ'NE DÖNECEĞİ İDDİA EDİLDİ Ancak yapımın 4. bölümde final yapacağı haberleri sonrası Uzman'ın Kızılcık Şerbeti'ne geri döneceği iddia edildi.

  3. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

    Ünlü oyuncu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

  4. "DÜMDÜZ DURUYORUM, BİR ŞEYLER UYDURUYORSUNUZ" Hakkındaki iddialara sessiz kalamayan Müjde Uzman, X hesabı üzerinden; "Hangi bilgiyi ya? Sizin işiniz gücünüz yok mu? Bin tane işimin arasında bunu görüp bir de uğraşıyorum. Dümdüz duruyorum kendi kendinize bir şeyler uyduruyorsunuz sonra ben uğraşıyorum düzelteyim diye, bıraksam yalan yanlış sürekli bir şeyler yayıyorsunuz. Bir susun artık da ben de hayatıma odaklanayım! Ne alakası var rüyanızda mı görüyorsunuz?" dedi.

    "DÜMDÜZ DURUYORUM, BİR ŞEYLER UYDURUYORSUNUZ" Hakkındaki iddialara sessiz kalamayan Müjde Uzman, X hesabı üzerinden; "Hangi bilgiyi ya? Sizin işiniz gücünüz yok mu? Bin tane işimin arasında bunu görüp bir de uğraşıyorum. Dümdüz duruyorum kendi kendinize bir şeyler uyduruyorsunuz sonra ben uğraşıyorum düzelteyim diye, bıraksam yalan yanlış sürekli bir şeyler yayıyorsunuz. Bir susun artık da ben de hayatıma odaklanayım! Ne alakası var rüyanızda mı görüyorsunuz?" dedi.

  5. "BU SON İKAZIM" Uzman, sözlerine "Başkasının hayatıyla alakalı kesin bilgi falan demek nedir, nasıl bir rahatlık bu? Biraz çekinceniz, utanmanız olsun! Yatıp kalkıp bu konularla mı uğraşacağım ben, yeter gerçekten çok sıkıldım. Benim hayatımla ilgili -ki asla gram bilginiz olamaz- atıp tutmayın bu da son ikazımdır" diye devam etti.

    "BU SON İKAZIM" Uzman, sözlerine "Başkasının hayatıyla alakalı kesin bilgi falan demek nedir, nasıl bir rahatlık bu? Biraz çekinceniz, utanmanız olsun! Yatıp kalkıp bu konularla mı uğraşacağım ben, yeter gerçekten çok sıkıldım. Benim hayatımla ilgili -ki asla gram bilginiz olamaz- atıp tutmayın bu da son ikazımdır" diye devam etti.

  6. "ÇOK CİDDİ PROBLEM YAŞADIK" Öte yandan geçtiğimiz aylarda Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, Özlem Gürses'in YouTube kanalına konuk olmuş ve Müjde Uzman'ın ayrılığı hakkında konuşmuştu.

    "ÇOK CİDDİ PROBLEM YAŞADIK" Öte yandan geçtiğimiz aylarda Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, Özlem Gürses'in YouTube kanalına konuk olmuş ve Müjde Uzman'ın ayrılığı hakkında konuşmuştu.

  7. Faruk Turgut, konuyla ilgili "Çok ciddi problem yaşadık. Bir video çekti, 'tükenmişlik sendromu yaşıyorum, artık sete gitmek istemiyorum' diye. Ama hiç öyle olmadığını sonradan anladık. Şimdi başka bir diziyle anlaşmış... Sanıyorum eylül, ekim aylarında ekranda bir başka dizide olacak" demişti.

    Faruk Turgut, konuyla ilgili "Çok ciddi problem yaşadık. Bir video çekti, 'tükenmişlik sendromu yaşıyorum, artık sete gitmek istemiyorum' diye. Ama hiç öyle olmadığını sonradan anladık. Şimdi başka bir diziyle anlaşmış... Sanıyorum eylül, ekim aylarında ekranda bir başka dizide olacak" demişti.

  8. "KENDİ HAYATINIZLA MEŞGUL OLUN" Bu açıklamalar sonrası Müjde Uzman'a bazı sosyal medya kullanıcıları "Kırk yılın başı bir işte başarılı oldun onu da yarım bıraktık. Muhteşem Yüzyıl'daki Meryem Uzerli gibisin o da bir kesere sap olamadı. Sıksaydın dişini 1-2 sezon" gibi yorumlarla tepki göstermişti. Bu yoruma kayıtsız kalamayan Müjde Uzman, "Başarıdan anladığımız, isteklerimiz ve kendimizi var etme şekillerimiz-hepimizinki farklıdır. Şu iğrenç cümlelerinizi de alıp gidin ve kendi hayatınızla meşgul olun lütfen" ifadelerini kullanmıştı.

    "KENDİ HAYATINIZLA MEŞGUL OLUN" Bu açıklamalar sonrası Müjde Uzman'a bazı sosyal medya kullanıcıları "Kırk yılın başı bir işte başarılı oldun onu da yarım bıraktık. Muhteşem Yüzyıl'daki Meryem Uzerli gibisin o da bir kesere sap olamadı. Sıksaydın dişini 1-2 sezon" gibi yorumlarla tepki göstermişti. Bu yoruma kayıtsız kalamayan Müjde Uzman, "Başarıdan anladığımız, isteklerimiz ve kendimizi var etme şekillerimiz-hepimizinki farklıdır. Şu iğrenç cümlelerinizi de alıp gidin ve kendi hayatınızla meşgul olun lütfen" ifadelerini kullanmıştı.