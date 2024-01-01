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Suriyeliler Şam Yolunda: Kilometrelerce Araç Kuyruğu Oluştu

Suriyeliler Şam yolunda: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

  1. <p>Suriye'de 13 yılı geçen iç savaşın ardından Heyet Tahrir Eş-Şam öncülüğündeki muhalif gruplar Şam'a girdi.</p> <p>Ülkede 61&nbsp;yıllık&nbsp;Baas rejimi devrildi, Beşşar Esad ve ailesi ise Rusya'ya sığındı.&nbsp;</p> <p>Esad rejiminin çökmesinin ardından Suriyeliler başkent Şam'a doğru yola çıktı.&nbsp;</p> <p>Şam'a gidiş ve dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.</p>

    Suriye'de 13 yılı geçen iç savaşın ardından Heyet Tahrir Eş-Şam öncülüğündeki muhalif gruplar Şam'a girdi.

    Ülkede 61 yıllık Baas rejimi devrildi, Beşşar Esad ve ailesi ise Rusya'ya sığındı. 

    Esad rejiminin çökmesinin ardından Suriyeliler başkent Şam'a doğru yola çıktı. 

    Şam'a gidiş ve dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

  2. Colani, "Geçmişe dönmek yok, 2011'de başlattığımız yolda ilerlemeye kararlıyız. Gelecek bizim." diye konuştu

    Colani, "Geçmişe dönmek yok, 2011'de başlattığımız yolda ilerlemeye kararlıyız. Gelecek bizim." diye konuştu

  3. Muhalifler Şam'ın Esad'dan kurtulduğunu açıklayarak "karanlık günler sona erdi" ifadelerini kullandı.

    Muhalifler Şam'ın Esad'dan kurtulduğunu açıklayarak "karanlık günler sona erdi" ifadelerini kullandı.

  4. <p>Yurt dışındaki Suriyelilere seslenen Muhalifler, özgür Suriye'ye geri dönmeleri çağrısı yaptı.&nbsp;<br><br>Suriyelilere işkence ve insanlık dışı muamelelerde bulunmasıyla bilinen Sednaya Hapishanesi'nde mahkumlar Muhalifler tarafından serbest bırakıldı.</p> <p>Muhalifler, tüm mahkumların serbest bırakılacağını duyurdu.</p>

    Yurt dışındaki Suriyelilere seslenen Muhalifler, özgür Suriye'ye geri dönmeleri çağrısı yaptı. 

    Suriyelilere işkence ve insanlık dışı muamelelerde bulunmasıyla bilinen Sednaya Hapishanesi'nde mahkumlar Muhalifler tarafından serbest bırakıldı.

    Muhalifler, tüm mahkumların serbest bırakılacağını duyurdu.