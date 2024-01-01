Suriyeliler Şam yolunda: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Yurt dışındaki Suriyelilere seslenen Muhalifler, özgür Suriye'ye geri dönmeleri çağrısı yaptı. Suriyelilere işkence ve insanlık dışı muamelelerde bulunmasıyla bilinen Sednaya Hapishanesi'nde mahkumlar Muhalifler tarafından serbest bırakıldı.

Colani, "Geçmişe dönmek yok, 2011'de başlattığımız yolda ilerlemeye kararlıyız. Gelecek bizim." diye konuştu

Ülkede 61 yıllık Baas rejimi devrildi, Beşşar Esad ve ailesi ise Rusya'ya sığındı.

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