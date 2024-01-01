Fahriye Evcen'den Kötü Haber Geldi! "Nasıl Olduğunu Asla Anlamadım"
Eşi Burak Özçivit ve oğullarıyla kayak tatilinde
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Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikâh masasına oturmuştu.
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Popüler çift, 2019'da Karan, 2023'te ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla büyük mutluluk yaşamıştı.
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Başarılı oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit son olarak ailecek gittikleri kar tatilinden keyifli anları takipçileriyle paylaştı.
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Ünlü çift, oğulları Karan ve Kerem ile birlikte eğlenceli anlar yaşadı.
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Mutlu ailenin paylaşımları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
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Sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Fahriye Evcen'den bu defa hayranlarını üzen bir kare geldi.
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Fahriye Evcen elini sakatladığını paylaştığı kareye "Nasıl olduğunu asla anlamadım" notunu düştü. Evcen'in baş parmağının sargılı olduğu görüldü.