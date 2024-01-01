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Fahriye Evcen'den Kötü Haber Geldi! "Nasıl Olduğunu Asla Anlamadım"

Eşi Burak Özçivit ve oğullarıyla kayak tatilinde

  1. Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikâh masasına oturmuştu.

    Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikâh masasına oturmuştu.

  2. Popüler çift, 2019'da Karan, 2023'te ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla büyük mutluluk yaşamıştı.

    Popüler çift, 2019'da Karan, 2023'te ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla büyük mutluluk yaşamıştı.

  3. Başarılı oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit son olarak ailecek gittikleri kar tatilinden keyifli anları takipçileriyle paylaştı.

    Başarılı oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit son olarak ailecek gittikleri kar tatilinden keyifli anları takipçileriyle paylaştı.

  4. Ünlü çift, oğulları Karan ve Kerem ile birlikte eğlenceli anlar yaşadı.

    Ünlü çift, oğulları Karan ve Kerem ile birlikte eğlenceli anlar yaşadı.

  5. Mutlu ailenin paylaşımları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

    Mutlu ailenin paylaşımları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

  6. Sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Fahriye Evcen'den bu defa hayranlarını üzen bir kare geldi.

    Sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Fahriye Evcen'den bu defa hayranlarını üzen bir kare geldi.

  7. Fahriye Evcen elini sakatladığını paylaştığı kareye "Nasıl olduğunu asla anlamadım" notunu düştü. Evcen'in baş parmağının sargılı olduğu görüldü.

    Fahriye Evcen elini sakatladığını paylaştığı kareye "Nasıl olduğunu asla anlamadım" notunu düştü. Evcen'in baş parmağının sargılı olduğu görüldü.