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Kalp Hastalıklarının Erken Belirtileri Nelerdir?

5 belirtiyi hafife almayın

  1. Kalp hastalıkları, hafife alınmaması gereken ve dünya genelinde ölümlerin başlıca nedenlerinden biridir. Çoğu zaman sinsi bir şekilde ortaya çıkan kalp hastalıklarının en erken belirtisi olabilecek işaretler neler? İşte kalp hastalıklarının en yaygın belirtilerinden bazıları:

    Kalp hastalıkları, hafife alınmaması gereken ve dünya genelinde ölümlerin başlıca nedenlerinden biridir. Çoğu zaman sinsi bir şekilde ortaya çıkan kalp hastalıklarının en erken belirtisi olabilecek işaretler neler? İşte kalp hastalıklarının en yaygın belirtilerinden bazıları:

  2. Kalbin çalışma fonksiyonunu bozan, sağlıklı çalışmasını engelleyen ya da kalbe giden damarlardaki kan akışını yavaşlatan kalp hastalarının en erken belirtileri ortaya çıktı

    Kalbin çalışma fonksiyonunu bozan, sağlıklı çalışmasını engelleyen ya da kalbe giden damarlardaki kan akışını yavaşlatan kalp hastalarının en erken belirtileri ortaya çıktı

  3. BOĞULMA HİSSİ YA DA NEFES DARLIĞI: Kalp kasları yeterli miktarda kan pompalayamaması durumunda laktik asit birikmesine böylelikle de boğazda boğulma hissi bazen de nefes almada güçlük çekme gibi belirtilere yol açıyor.

    BOĞULMA HİSSİ YA DA NEFES DARLIĞI: Kalp kasları yeterli miktarda kan pompalayamaması durumunda laktik asit birikmesine böylelikle de boğazda boğulma hissi bazen de nefes almada güçlük çekme gibi belirtilere yol açıyor.

  4. YAK BİLEKLERİNDE ŞİŞLİK: Kalp yetmezliği olan hastalarda ayak bileklerinde şişlik meydana gelir. En erken belitisi de bu şekilde ortaya çıkmış olur.

    YAK BİLEKLERİNDE ŞİŞLİK: Kalp yetmezliği olan hastalarda ayak bileklerinde şişlik meydana gelir. En erken belitisi de bu şekilde ortaya çıkmış olur.

  5. BAŞ DÖNMESİ VE BAYILMA: Kalp ritminde düzensizlikler veya kalp yetersizliği, baş dönmesi ve bayılmaya neden olabilir.

    BAŞ DÖNMESİ VE BAYILMA: Kalp ritminde düzensizlikler veya kalp yetersizliği, baş dönmesi ve bayılmaya neden olabilir.

  6. HAZIMSIZLIK VE SİNDİRİM PROBLEMLERİ: İştahsızlık, hazımsızlık veya mide bulantısı gibi sindirim sorunları, kalp hastalığının bir belirtisi olabilir.

    HAZIMSIZLIK VE SİNDİRİM PROBLEMLERİ: İştahsızlık, hazımsızlık veya mide bulantısı gibi sindirim sorunları, kalp hastalığının bir belirtisi olabilir.

  7. SÜREKLİ YORGUNLUK: Kronik yorgunluk ve halsizlik, kalp hastalıklarının erken belirtilerinden biridir.

    SÜREKLİ YORGUNLUK: Kronik yorgunluk ve halsizlik, kalp hastalıklarının erken belirtilerinden biridir.