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Memati'nin Sevgilisiydi! Kurtlar Vadisi'nin Gamze'sinin Son Haline Yorum Yağdı

Didem Taslan'ın son haline yorum yağdı

  1. Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakterinin sevgilisi Gamze'ye hayat veren Didem Taslan, uzun süre sonra katıldığı bir davette görüntülendi. 50 yaşındaki Taslan'ın son haline yorum yağdı.

    Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakterinin sevgilisi Gamze'ye hayat veren Didem Taslan, uzun süre sonra katıldığı bir davette görüntülendi. 50 yaşındaki Taslan'ın son haline yorum yağdı.

  2. Yayınlandığı dönemde büyük yankı uyandıran Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde iki sezon boyunca Gürkan Uygun'un canlandırdığı Memati karakterinin sevgilisi Gamze Güneş'e hayat veren eski manken ve oyuncu Didem Taslan, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

    Yayınlandığı dönemde büyük yankı uyandıran Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde iki sezon boyunca Gürkan Uygun'un canlandırdığı Memati karakterinin sevgilisi Gamze Güneş'e hayat veren eski manken ve oyuncu Didem Taslan, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

  3. Kurtlar Vadisi'nin sevilen karakteri Memati'nin sevgilisi rolünde yer alan Didem Taslan'ın yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. Ortalarda pek görünmeyen ünlü isim, son olarak katıldığı bir davette ortaya çıktı.

    Kurtlar Vadisi'nin sevilen karakteri Memati'nin sevgilisi rolünde yer alan Didem Taslan'ın yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. Ortalarda pek görünmeyen ünlü isim, son olarak katıldığı bir davette ortaya çıktı.

  4. Yorum yağmuruna tutuldu<p> 50 yaşındaki eski mankenin son görüntüsüne "Yıllar hiç değmemiş", "Hiç yaşlanmıyor", "Çok ama çok güzel", "Hep aynı" gibi yorumlar yapıldı.

    Yorum yağmuruna tutuldu

    50 yaşındaki eski mankenin son görüntüsüne "Yıllar hiç değmemiş", "Hiç yaşlanmıyor", "Çok ama çok güzel", "Hep aynı" gibi yorumlar yapıldı.

  5. Didem Taslan, 1 Nisan 1974 tarihinde Mersin?de doğdu. İlk olarak 1992 yılında Miss Blendax İzmir Fuar Güzeli seçilerek adını duyurdu. 1994 yılında ise Türkiye ikinci güzeli unvanını kazandı. Aynı yıl Bahama?da düzenlenen Calender Girl Yarışması?nda Miss April seçilerek uluslararası arenada da dikkat çekti.

    Didem Taslan, 1 Nisan 1974 tarihinde Mersin?de doğdu. İlk olarak 1992 yılında Miss Blendax İzmir Fuar Güzeli seçilerek adını duyurdu. 1994 yılında ise Türkiye ikinci güzeli unvanını kazandı. Aynı yıl Bahama?da düzenlenen Calender Girl Yarışması?nda Miss April seçilerek uluslararası arenada da dikkat çekti.

  6. Modellik ve mankenlik kariyerine ek olarak, Taslan birçok dizi ve sinema projesinde yer aldı. Bizim Mahalle, Marziye, Kınalı Kar, Kurtlar Vadisi Pusu, Umutsuz Ev Kadınları, Bebek İşi ve Yasak Elma gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı.

    Modellik ve mankenlik kariyerine ek olarak, Taslan birçok dizi ve sinema projesinde yer aldı. Bizim Mahalle, Marziye, Kınalı Kar, Kurtlar Vadisi Pusu, Umutsuz Ev Kadınları, Bebek İşi ve Yasak Elma gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı.