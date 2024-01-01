Ferdi Tayfur Hastaneye Kaldırıldı! Küs Olduğu Kızı Tuğçe Tayfur'dan Babasıyla İlgili İlk Paylaşım

KIZI TUĞÇE TAYFUR'DAN İLK PAYLAŞIM

Usta sanatçının küs olduğu kızı şarkıcı Tuğçe Tayfur, babasının hastaneye kaldırılmasının ardından Instagram'dan açıklama yaptı.

Tuğçe Tayfur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Ben yaklaşık 6-7 aydır Ferdi Bey adına verilmiş kararları sizler gibi avukatı aracılığıyla sosyal medyadan öğreniyorum. Buna şu an rahatsızlığı da dahil. Necla Hanım ne kadar bir şeyleri kenara bırakıp sonuç da sağlık bu öğrenmeye çalışsa da herhangi bir cevap alamamıştır. O yüzden siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz. Allah nerde sağlık bekleyen, şifa bekleyen birileri varsa yardımcısı olsun''