Yusuf Güney'in 2025 kehaneti şoke etti: İstila başladı

MB'den KKM'de düşüşü destekleyecek yeni adımlar
MB'den KKM'de düşüşü destekleyecek yeni adımlar
Bakan Tekin: Bazı alanlarda Avrupa'da en iyi ülke durumundayız
Bakan Tekin: Bazı alanlarda Avrupa'da en iyi ülke durumundayız
TCMB anketi: Yıl sonu dolar tahmini geriledi
TCMB anketi: Yıl sonu dolar tahmini geriledi
Erdoğan açıkladı: Hakan Fidan Suriye'ye gidecek
Erdoğan açıkladı: Hakan Fidan Suriye'ye gidecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bin 331 personel alınacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bin 331 personel alınacak
12 kuruş birden yükselen dolar rekor tazeledi
12 kuruş birden yükselen dolar rekor tazeledi
'Yenidoğan Çetesi' ile ilişkili hastanelere kayyım görevlendirildi
'Yenidoğan Çetesi' ile ilişkili hastanelere kayyım görevlendirildi
TBMM'de bütçe maratonunda son gün
TBMM'de bütçe maratonunda son gün
Trafikte tartıştığı mimarı öldüren polis tutuklandı
Trafikte tartıştığı mimarı öldüren polis tutuklandı
Ekonomistler yanıtladı: TCMB faiz indirimine gider mi?
Ekonomistler yanıtladı: TCMB faiz indirimine gider mi?
ÖSYM hafta sonu 4 sınav yapacak
ÖSYM hafta sonu 4 sınav yapacak
Kredi kartı sayısında artış! Kişi başı 2 kart düşüyor
Kredi kartı sayısında artış! Kişi başı 2 kart düşüyor
EUS yerleştirme sonuçları açıklandı
EUS yerleştirme sonuçları açıklandı
Hakim ve savcı yardımcılığı sınavının ikincisi hafta sonu gerçekleştirilecek
Hakim ve savcı yardımcılığı sınavının ikincisi hafta sonu gerçekleştirilecek
Asgari ücret otomotiv sektörü için de önemli
Asgari ücret otomotiv sektörü için de önemli
Taşıt kredisinde son durum: Oranlar geriledi mi?
Taşıt kredisinde son durum: Oranlar geriledi mi?
7 özel eğitim kurumu usulsüzlük nedeniyle süresiz kapatıldı
7 özel eğitim kurumu usulsüzlük nedeniyle süresiz kapatıldı
Savcıya keyfi gözaltı nedeniyle hapis cezası ve meslekten ihraç
Savcıya keyfi gözaltı nedeniyle hapis cezası ve meslekten ihraç
'Türkşeker'e acilen personel alımı yapılmalı'
'Türkşeker'e acilen personel alımı yapılmalı'
Yabancı futbolcularda 510 Milyon dolar yazık değil mi?
Yabancı futbolcularda 510 Milyon dolar yazık değil mi?
Trafikteki araç sayısı 31 milyonu geçti
Trafikteki araç sayısı 31 milyonu geçti
Araç muayenelerinde o zorunluluk kalkıyor
Araç muayenelerinde o zorunluluk kalkıyor
'Altay bebeği tarım ilacı öldürmüş'
'Altay bebeği tarım ilacı öldürmüş'
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Okullara yılbaşı kutlama yasağı
Okullara yılbaşı kutlama yasağı
Davutoğlu: AK Parti'den kopmadım, Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
Davutoğlu: AK Parti'den kopmadım, Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
BOTAŞ, 30'u engelli 262 personel alacak
BOTAŞ, 30'u engelli 262 personel alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran hediye
Organize suç örgütlerine 'Hücre' operasyonu: 38 gözaltı
Organize suç örgütlerine 'Hücre' operasyonu: 38 gözaltı
Bakanlıklar ve Danıştay'a personel alımı ilanı yayınlandı
Bakanlıklar ve Danıştay'a personel alımı ilanı yayınlandı

Yusuf Güney'in 2025 Kehaneti Şoke Etti: İstila Başladı

Yusuf Güney'in 2025 kehaneti şoke etti: İstila başladı

  1. Daha önce "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim" açıklamalarıyla dikkat çeken şarkıcı Yusuf Güney, 2025 yılına dair kehanetlerini açıkladı. Güney, "istila başladı" diyerek merak uyandırdı.

    Daha önce "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim" açıklamalarıyla dikkat çeken şarkıcı Yusuf Güney, 2025 yılına dair kehanetlerini açıkladı. Güney, "istila başladı" diyerek merak uyandırdı.

  2. İlk defa 2008 yılında Rafet El Roman ile birlikte çıkardıkları ' Aşk-ı Virane' şarkısıyla tanınan ve çok sevilen Yusuf Güney, son yıllarda müzisyen kimliğinden ziyade ilginç açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

    İlk defa 2008 yılında Rafet El Roman ile birlikte çıkardıkları ' Aşk-ı Virane' şarkısıyla tanınan ve çok sevilen Yusuf Güney, son yıllarda müzisyen kimliğinden ziyade ilginç açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

  3. Son dönemlerde astral seyahat ve spiritüel konularla ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olan şarkıcı Yusuf Güney, bu sefer de 2025 yılına ilişkin kehanetlerini sıraladı.

    Son dönemlerde astral seyahat ve spiritüel konularla ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olan şarkıcı Yusuf Güney, bu sefer de 2025 yılına ilişkin kehanetlerini sıraladı.

  4. Yaptığı ilginç açıklamalarla çok konuşulan şarkıcı, Magazin Burada'ya verdiği demeçte 2025 yılına dair, "Ben hiç iyi şeyler görmüyorum. İstila başladı. Amerika orası burası yıkılıyor. Uzaylılar, uzaylı araçları daha ileriye çevirecekler. 2025 yılında daha çok dünya dışı formlarla ilgileneceğiz. Doğal afetlerle ilgileneceğiz." diye konuştu.

    Yaptığı ilginç açıklamalarla çok konuşulan şarkıcı, Magazin Burada'ya verdiği demeçte 2025 yılına dair, "Ben hiç iyi şeyler görmüyorum. İstila başladı. Amerika orası burası yıkılıyor. Uzaylılar, uzaylı araçları daha ileriye çevirecekler. 2025 yılında daha çok dünya dışı formlarla ilgileneceğiz. Doğal afetlerle ilgileneceğiz." diye konuştu.

  5. "Eskiden çok zekiydim, şimdi çok akıllıyım"<p> Daha önce farklı evrenlerde yolculuk yaptığını ve uzaylılarla tanıştığını ifade eden Güney, "Bazı şeyleri anlatamıyorum çok isterdim açık açık bütün deneyimlerimi anlatmayı ama insanlık kaldıramaz.

    "Eskiden çok zekiydim, şimdi çok akıllıyım"

    Daha önce farklı evrenlerde yolculuk yaptığını ve uzaylılarla tanıştığını ifade eden Güney, "Bazı şeyleri anlatamıyorum çok isterdim açık açık bütün deneyimlerimi anlatmayı ama insanlık kaldıramaz.

  6. Başım farklı bir tehlikeye girer. Dengeyi sağlamak zorunda olduğumu anladım. Eskiden çok zekiydim, şimdi çok akıllıyım." demişti.

    Başım farklı bir tehlikeye girer. Dengeyi sağlamak zorunda olduğumu anladım. Eskiden çok zekiydim, şimdi çok akıllıyım." demişti.