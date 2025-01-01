Feyza Civelek'ten Şok Sözler! Eski Sevgilisine Hakaretler Yağdırdı
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı eski sevgilisine hakaretler yağdırdı
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Yayınlanan her bölümüyle izleyicilerde büyük merak uyandıran Kızılcık Şerbeti dizisinde ?Nilay? karakterine hayat veren Feyza Civelek'ten eski sevgilisine ağır sözler geldi.
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Ekranların reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti?nde ?Nilay? karakterini canlandıran Feyza Civelek, özel hayatıyla ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.
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Kariyeri boyunca yalnızca annesi Melis Civelek'in senaryosunu yazdığı projelerde rol alan Civelek için sık sık torpil iddiaları ortaya atılıyor.
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Bir yıldır aşk yaşadığı işletmeci Alican Kurt'tan ayrıldığını açıklayan Civelek, geçtiğimiz haftalarda aldatıldığını itiraf etmişti.
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Ünlü oyuncu, "Birçok kadının yaşadığı ihanet sebebiyle ben de erkek arkadaşım ile ayrılık kararı aldım. Karaktersiz birisiymiş, demek ki doğru tanıyamamışım. İyi ki de böyle oldu ve ben yakaladım. Aksini düşünmek istemiyorum" demişti.
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Şevval Bugay?ın sunduğu programa konuk olan Feyza Civelek, eski sevgilisini anlattı. Sunucunun "Senin yanına yakışmıyordu" demesinin ardından Civelek, "Evet çok çirkindi bu arada, çirkin şansı var bu arada bende. Maymun suratlıydı evet, çok çirkindi.
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-Seninle birlikte olduğum güne lanet olsun ama belki de iyi ki hayatıma girdi. Senin gibi bir insanın tecrübesini kazandım. Asla senin gibi bir insanla bir daha aynı sokakta yürümeyeceğimi de anlamış oldum" dedi.