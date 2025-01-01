Osman Müftüoğlu'ndan Ağrıları Azaltan Doğal Takviye!

Benfotiamin Özellikle sinir hasarı, diyabetik rahatsızlıklar ve bazı kronik hastalıklarda faydalı olabilecek bir takviye olarak kullanılır. Diyabetik nöropati, diyabetin neden olduğu sinir hasarına verilen addır. Takviyesi ise bu sorunu onarmak için kullanılabilir. Ayrıca enerji eksikliği yaşayanlar, kalp problemleri olanlar ve bilişsel işlevlerini korumak isteyenler bu takviyeyi doktora danıştıktan sonra tercih edebilir.