Hep Aynı Yönde Yatmak İyi Değilmiş! Yatağı 6 Ayda Bir Çevirince Bakın Ne Oluyor

Kartalkaya'daki otel yangınında 4 gözaltı
Kartalkaya'daki otel yangınında 4 gözaltı
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı
Erdoğan: Facianın sorumlularından hesap sorulacak
Erdoğan: Facianın sorumlularından hesap sorulacak
RTÜK'ten kayak merkezindeki yangınla ilgili yayıncılara 'hassasiyet' vurgusu
RTÜK'ten kayak merkezindeki yangınla ilgili yayıncılara 'hassasiyet' vurgusu
Erken emeklilik formülü: 10 maddede emeklilik hesabı
Erken emeklilik formülü: 10 maddede emeklilik hesabı
ÖHO'ların indirimli yolcu taşımama kararı sonrası: EGO'dan açıklama
ÖHO'ların indirimli yolcu taşımama kararı sonrası: EGO'dan açıklama
Meteoroloji açıkladı: Kuvvetli yağış ve sıcaklık artışı
Meteoroloji açıkladı: Kuvvetli yağış ve sıcaklık artışı
'Cumhurbaşkanımız, Bakanların Bolu'ya intikali için talimat verdi'
'Cumhurbaşkanımız, Bakanların Bolu'ya intikali için talimat verdi'
Sivas'ta otelde patlama! 4 kişi yaralandı
Sivas'ta otelde patlama! 4 kişi yaralandı
Aile ve Gençlik Fonu'na bir haftada 17 bin 192 çift başvurdu
Aile ve Gençlik Fonu'na bir haftada 17 bin 192 çift başvurdu
Yangında, öğretmenden yürek burkan açıklama
Yangında, öğretmenden yürek burkan açıklama
Konut satışları 3 yılın zirvesinde
Konut satışları 3 yılın zirvesinde
Bolu'daki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
Bolu'daki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
Süt fiyatı açıklandı, üretici yine zam istiyor!
Süt fiyatı açıklandı, üretici yine zam istiyor!
Kabine bugün yoğun gündemle toplanıyor
Kabine bugün yoğun gündemle toplanıyor
Fahiş fiyatlı ilandan ev sahibi de sorumlu! Emlakçılardan 'Suç hep bizde mi?' çıkışı
Fahiş fiyatlı ilandan ev sahibi de sorumlu! Emlakçılardan 'Suç hep bizde mi?' çıkışı
Yargıtay onadı: Başkasına ait tapu bilgilerini paylaşan kişiye ceza
Yargıtay onadı: Başkasına ait tapu bilgilerini paylaşan kişiye ceza
Ümit Özdağ hakkındaki soruşturma genişletildi
Ümit Özdağ hakkındaki soruşturma genişletildi
Türkiye-ABD ticaretinde yeni rekor: 13 milyar doları geçti
Türkiye-ABD ticaretinde yeni rekor: 13 milyar doları geçti
Otomobile talep düşerken, fiyatlar azalmaya devam etti
Otomobile talep düşerken, fiyatlar azalmaya devam etti
POMEM sınav merkezleri ile sınav tarihleri açıklandı
POMEM sınav merkezleri ile sınav tarihleri açıklandı
Trump, resmen ABD'nin 47. başkanı oldu
Trump, resmen ABD'nin 47. başkanı oldu
Akın Gürlek ve ailesi hakkında paylaşım yapanlara soruşturma
Akın Gürlek ve ailesi hakkında paylaşım yapanlara soruşturma
IBAN'dan 'ödeme isteme' hizmetinde kapsam genişliyor
IBAN'dan 'ödeme isteme' hizmetinde kapsam genişliyor
Esnek çalışma için düzenleme geliyor: Saatler kısalmayacak
Esnek çalışma için düzenleme geliyor: Saatler kısalmayacak
Okulda mezuniyet skandalı: Okul idaresi ve öğretmenler görevden uzaklaştırıldı
Okulda mezuniyet skandalı: Okul idaresi ve öğretmenler görevden uzaklaştırıldı
MEB, mevzuat düzenlemesini yapmalı
MEB, mevzuat düzenlemesini yapmalı
İYİ Parti'de vekil ve başkan istifaları devam ediyor
İYİ Parti'de vekil ve başkan istifaları devam ediyor
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki
1 Şubat'ta başlayacak, öğrenci ve 65 yaş indirimi kabul edilmeyecek
1 Şubat'ta başlayacak, öğrenci ve 65 yaş indirimi kabul edilmeyecek

Hep Aynı Yönde Yatmak İyi Değilmiş! Yatağı 6 Ayda Bir Çevirince Bakın Ne Oluyor

Yatağı 6 ayda bir çevirince bakın ne oluyor

  1. İyi bir gece uykusu için doğru yatak olmazsa olmazdır. Bir yatak seçerken, yapı kalitesi ve yeterli konforu sağlayıp sağlamadığı gibi dikkate alınması gereken birçok faktör vardır.

    İyi bir gece uykusu için doğru yatak olmazsa olmazdır. Bir yatak seçerken, yapı kalitesi ve yeterli konforu sağlayıp sağlamadığı gibi dikkate alınması gereken birçok faktör vardır.

  2. Ancak yatağınızı kaliteli seçmekle iş bitmiyor. İyi bir uyku çekmek için yatağınızın yönünü rutin olarak döndürmeniz gerekebilir.Yatağın yönünün düzenli bir şekilde değiştirilmesi yatağın belli bölgelerindeki aşınmayı ve sarkmayı önler.

    Ancak yatağınızı kaliteli seçmekle iş bitmiyor. İyi bir uyku çekmek için yatağınızın yönünü rutin olarak döndürmeniz gerekebilir.Yatağın yönünün düzenli bir şekilde değiştirilmesi yatağın belli bölgelerindeki aşınmayı ve sarkmayı önler.

  3. Bunu yapmazsanız, yatağınızda sıklıkla yattığınız yerlerde düzensiz noktalar oluşabilir ve bu da rahatsızlığa, sırt ağrısına ve uyku kalitenizin düşmesine yol açabilir.

    Bunu yapmazsanız, yatağınızda sıklıkla yattığınız yerlerde düzensiz noktalar oluşabilir ve bu da rahatsızlığa, sırt ağrısına ve uyku kalitenizin düşmesine yol açabilir.

  4. Uzmanlar ilk 6 aylık kullanımdan sonra yatağı döndürmenizi ve ardından yıllık bazda bunu yapmanızı öneriyor. Yataktaki uyku pozisyonlarınızı ve yerlerinizi değiştirmek vücut izlerini önlemeye de yardımcı olabilir.

    Uzmanlar ilk 6 aylık kullanımdan sonra yatağı döndürmenizi ve ardından yıllık bazda bunu yapmanızı öneriyor. Yataktaki uyku pozisyonlarınızı ve yerlerinizi değiştirmek vücut izlerini önlemeye de yardımcı olabilir.

  5. Yataktaki uyku pozisyonlarınızı ve yerlerinizi değiştirmek vücut izlerini önlemeye de yardımcı olabilir.Ancak yine de yatağınızı ne sıklıkla döndürmeniz gerektiğinin veya döndürüp döndürmemeniz gerektiğinin, sahip olduğunuz yatağın türüne bağlı olduğunu da unutmamalısınız.

    Yataktaki uyku pozisyonlarınızı ve yerlerinizi değiştirmek vücut izlerini önlemeye de yardımcı olabilir.Ancak yine de yatağınızı ne sıklıkla döndürmeniz gerektiğinin veya döndürüp döndürmemeniz gerektiğinin, sahip olduğunuz yatağın türüne bağlı olduğunu da unutmamalısınız.

  6. Yatak çevirmeyi iki türlü düşünmelisiniz. Birincisi eğer odanız müsaitse yatağınızın yönünü bir duvardan diğer duvara değiştirmek gibi düşünün.İkinci bir yön değiştirme ise eğer yatağınız çift taraflıysa belirli periyodlarla altını üstüne çevirmeyi de ihmal etmeyin.

    Yatak çevirmeyi iki türlü düşünmelisiniz. Birincisi eğer odanız müsaitse yatağınızın yönünü bir duvardan diğer duvara değiştirmek gibi düşünün.İkinci bir yön değiştirme ise eğer yatağınız çift taraflıysa belirli periyodlarla altını üstüne çevirmeyi de ihmal etmeyin.