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Silahlı drone sistemi Songar'dan ihracat atılımı

Asisguard Genel Müdürü Mustafa Barış Düzgün, "2 ülkeye Songar'ı ihraç ettik. 3 farklı ülkeyle de ciddi görüşmelerimiz var, sözleşme imzalama aşamasına geldik" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Kasım 2021 16:28
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Silahlı drone sistemi Songar'dan ihracat atılımı

Türkiye'nin ilk silahlı drone sistemi Songar, ihracata yönelik adımlarını hızlandırdı.

Asisguard, Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlediği SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı'nda ürün ve kabiliyetlerini sergiledi.

Asisguard Genel Müdürü Mustafa Barış Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Songar'ı Türkiye'de 4 farklı kuvvete teslim ettiklerini ve araçların kullanımda olduğunu söyledi.

Platforma yeni silah yükleri ekledikçe bunları envantere katmak için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na ilettiklerini ve olumlu karşılandığını anlatan Düzgün, "5,56 milimetre silahın yanında 40 milimetrelik bomba atar faydalı yükümüz de kullanılmakta, güvenlik güçlerimizin hizmete sunmuş bulunmaktayız. Hedefimiz birden fazla drone satmak yerine tek drone ile farklı faydalı yükleri kullanım konseptine göre güvenlik güçlerine kazandırmak istiyoruz. Bunun ikinci adımı bomba atar idi. Şu anda bir kuvvetimizde bomba atarımız kullanılıyor." dedi.

Düzgün, toplumsal olaylara müdahaleye yönelik sis bombası atmak üzerine bir faydalı yükü de yakında göreve hazır hale getireceklerini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğünün "Eren" ismini verdiği ve TÜBİTAK BİLGEM, HAVELSAN ve Asisguard arasında fuarda protokol imzalanarak taçlandırılacak yüksek güç lazer sisteminin Songar'a entegrasyonu çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Düzgün, "Bunun yanında da pek yakında ama çalışmalarımızın hızla devam ettiği bir füze opsiyonumuz da görünmekte." ifadelerini kullandı.

İş geliştirme çalışmalarının tohum atmaya benzediğini, uzun süre itinayla çalışılmaya ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Düzgün, "2 ülkeye Songar'ı ihraç ettik. Üç farklı ülkeyle de ciddi görüşmelerimiz var, sözleşme imzalama aşamasına geldik. Yani aslında çok fazla talep var, çok fazla fiyat teklifi verdiğimiz ülke var. İkisi başarıya ulaşmış üçü ise başarıya çok az kalmış Songar satışlarımız bulunmakta." diye konuştu.

Düzgün, ihraç edilecek Songar'ın ilk aşamada 5,56 milimetre otomatik makineli tüfekle donatılacağını, ilerleyen dönemde de farklı faydalı yükleri de ihraç etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

#ASİSGUARD# Mustafa Barış Düzgün# SAHA İstanbul# Songar
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