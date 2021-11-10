Bakan Soylu, Siirt'ten gelen şehit ve gazi aileleriyle görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu koordinesinde Siirt'ten gelen şehit ve gazi aileleriyle görüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Kasım 2021 17:01
Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Onlar bize, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti, aileleri. Onlara çok şey borçluyuz. Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu koordinesinde Siirt'ten gelen şehit ve gazi ailelerimiz ve evlatlarımızla bir aradayız." ifadelerini kullandı.
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