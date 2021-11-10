Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıkları cuma günü artacak
Kuzey ve iç bölgelerde yarın mevsim normallerinin altında seyredecek olan hava sıcaklıklarının, cuma günü yükselmesi bekleniyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Kasım 2021 17:04
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, perşembe günü kuzey ve iç bölgelerde mevsim normallerinin altında seyredecek hava sıcaklıklarının cuma günü artması öngörülüyor.
Sıcaklıkların, ülke genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.