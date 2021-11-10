Hazır giyimciler: Fiyatlar yüzde 70 zamlanacak

Hazır giyim sektöründe, 5 birlik ve 13 dernek, iplik tedarikinde yaşanan soruna dikkat çekmek için ortak toplantı yaptı. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, enflasyonla mücadele için hammadde tarafında acil adım atılması çağrısında bulunarak, ""100 TL'ye aldığınız ürünü Mayıs'tan sonra 170 TL'ye alacaksınız. Fiyatlar yüzde 60-70 oranında zamlanacak ve enflasyona olumsuz anlamda en büyük katkıyı sağlayacak sektör hazır giyim olacak" dedi.

PAMUĞUN FİYATI 1 YILDA YÜZDE 86 ARTTI



650 bin kişi istihdam sağlayan sektörün 2021'i 20 milyar doların üzerinde rekor bir ihracatla tamamlayacağını belirten Gültepe, hammadde sıkıntısına ilişkin şunları söyledi: "Uluslararası pazarlarda emtia fiyatları son bir yılda dolar üzerinden ortalama yüzde 20 arttı. Türkiye'de bu oran yüzde 35-40 düzeyinde. Pamuk ve pamuk ipliğinde çok daha yüksek bir fiyat artışı ile karşı karşıyayız. Son bir yılda pamuğun fiyatı dünyada yüzde 57, Türkiye'de yüzde 86,6 artış gösterdi. Pamuk ipliğini yurt içinden uluslararası piyasalara göre 0,80-1 dolar daha pahalıya alıyoruz. Fiyat artışı bir yana tedarikte de sıkıntı çekiyoruz. Önceleri 2-3 haftada gelen ham madde şimdi 4-5 haftada elimize ulaşıyor. Ham madde temininde yaşadığımız sorunlar nedeniyle temin sürelerimiz uzuyor ve zaman zaman siparişleri geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Ham madde ihtiyaçlarını karşılamak için pamuk ve pamuk ipliği ihracatına gözetim uygulanmasını istiyoruz, iplik ithalatına uygulanan ilave gümrük vergilerinin de kaldırılmasını talep ediyoruz."

ÖNCEL: BU TABLO SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL



Birleşmiş Markalar Derneği'nin Başkanı Sinan Öncel ise enflasyonda beklentilere dikkat çekerek, şu değerlendirmede bulundu: "Dünya ve ülkemiz büyük bir enflasyon baskısı altında. Ülkemizde maliyet artışlarının yanı sıra bir de 'beklenti enflasyonu' oluştu. Örneğin üretici peşin ödeme yapmadığınızda sipariş almak istemiyor. Ödeme dolar veya euro ile olsa bile fiyatlarda döviz bazında da artış olduğu için hammaddenin bedelini üretim öncesinde peşin vermek durumunda kalıyoruz. Piyasa kredisini ortadan kaldıran bu tablo sürdürülebilir bir tablo değil. Bu nedenle piyasadaki 'fiyat artışı devam edecek' algısını en aza indirecek adımların hızla atılması gerekiyor."