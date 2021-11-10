Bakan Özer, Ankara'da Hakkarili öğrencilerle buluştu

Bakan Özer, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Tarihi Salonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Atatürk'ü anma törenine katılan Yüksekovalı öğrencilerle buluştu. 12 farklı okuldan gelen 50 öğrenci ve öğretmenleriyle sohbet eden Özer, yüz yüze eğitim ile ilgili görüştü. Öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tablet bilgisayar hediye edildi. 2 gün boyunca Ankara'da bulunacak olan öğrenciler Anıtkabir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de ziyaret edecek.