2021 mesleki çalışma programı belli oldu

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 15 ila 19 Kasım 2021 tarihleri arasında uygulanacak olan mesleki çalışma programını açıkladı

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Kasım ayı mesleki çalışma programını hazırlayıp illere bildirdi. Uzaktan eğitim yoluyla yapılacak olan mesleki çalışmalarda eğitimler asenkron (eş zamanlı olmayan) olarak yapılacaktır. Öğretmenlerin bir programı uzaktan alması yeterli olacaktır.

MEB seminer programındaki kurallar

1. Öğretmenler mesleki çalışmalarını hizmetiçi eğitim yoluyla uzaktan yapacaklardır.

2. Eğitimler EBA üzerinden yapılacaktır.

3. EBA'ya giriş yapılarak "Mesleki Gelişim" başlığı altında yer alan "15-19 Kasım Mesleki Çalışmalar" adlı içerikten ulaşılacaktır.

4. Her öğretmenin EBA üzerinden kendilerine sunulan eğitimlerden bir (1) eğitim faaliyetine katılması ve tamamlaması yeterli olacaktır.

5. Eğitimler asenkron (eş zamanlı olmayan) olarak sunulmakta olup eğitim süresi içerisinde belirtilen günlerde tamamlanmalıdır. Öğretmenler belirtilen tarihlerde istediği zaman aralığında eğitimi alabilirler.

6. Seminerde yer alan videoları eksiksiz izlediğinizde video isminin yanında yer alan işaret, yeşil tik simgesine dönüşmektedir. Herhangi bir sebeple eğitim yarıda bırakıldığında tekrar girişlerde eğitimler kaldığı yerden devam etmektedir.

2021 öğretmen seminer programı

- 15 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Okul öncesi öğretmenleri (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)

- 16 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 İlkokul öğretmenleri (Özel eğitim okul ve kurumları dahil),

- 17 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Ortaokullarda görev yapan öğretmenler (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)

- 18 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Liselerde görev yapan öğretmenler (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)

- 19 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler