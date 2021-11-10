MEB'de bir Genel Müdür daha görevden alındı
Milli Eğitim Bakanlığında Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran görevden alındı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Kasım 2021 21:31
Milli Eğitim Bakanlığında Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran görevden alındı.
Milli Eğitim eski Bakanı Ziya Selçuk döneminde genel müdürlük makamına getirilen Burcu Eyisoy Dalkıran'ın yerine Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Cemal Yıldız'ın görevlendirilmesi yapıldı.
Söz konusu görev değişikliği Genel Müdürlüğün internet sitesinden yayımlandı