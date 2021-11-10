İKM'lere uygulanan izolasyon uygulaması sona erdirildi
30 Nisan 2020 tarihinden bu yana infaz koruma memurlarına uygulanan izolasyon uygulaması sona erdirildi
Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü infaz koruma memurları için uygulanan izolasyon sürecinin sona erdirildiğini duyurdu.
Genel Müdürlükten 9 Kasım 2021 tarihi itibariyle tüm birimlere gönderilen resmi
yazıda "Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulunun yukarıda belirtilen
tavsiye kararında belirtilen hususlara sıkı sıkıya riayet edilmek ve gereklerini
yerine getirmek suretiyle, 15/11/2021 tarihinden itibaren ceza infaz kurumlarındaki
personel izolasyon uygulamasının kaldırılarak normal çalışma düzenine geçilmesi,
Normal çalışma düzenine geçilecek tarihe kadar gerekli planlamanın buna göre yapılması,
Normal çalışma düzeninin devam edip etmeyeceği hususunun sonraki aşamada Bilimsel Danışma Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzce yeniden değerlendirileceği hususunda,
Bilgi ve gereğini önemle rica ederim." denildi