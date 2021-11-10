Terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi serbest
Elazığ Fırat Üniversitesi'nde araştırma görevlisi Hifzullah K., sosyal medya hesabından 'terör örgütü propagandası yaptığı' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından itiraz üzerine tahliye edildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Kasım 2021 22:17
Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nde araştırma görevlisi olan Hifzullah K., sosyal medya hesabından yaptığı 'Şoreşa İlone hemü Kurdan piroz be, Biji Kurdistan' (Eylül Devrimi tüm Kürtlere kutlu olsun. Yaşasın Kürdistan) paylaşımının ardından açığa alındı. Daha sonra emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Hifzullah K., ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi.
Hifzullah K., nöbetçi mahkeme tarafından 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Avukatlarının Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itirazın ardından Hifzullah K. tahliye edildi.