iPhone'da dijital miras güncellemesi

Temel Kotil, F-35'in rakibi milli uçağı anlattı
Temel Kotil, F-35'in rakibi milli uçağı anlattı
Terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi serbest
Terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi serbest
İKM'lere uygulanan izolasyon uygulaması sona erdirildi
İKM'lere uygulanan izolasyon uygulaması sona erdirildi
18 yaş üzeri herkes yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilecek
18 yaş üzeri herkes yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilecek
Moody's'ten Türkiye'ye 'mali çıpa' övgüsü
Moody's'ten Türkiye'ye 'mali çıpa' övgüsü
Belediye çalışanlarının da olduğu rüşvet operasyonu şüphelileri sorguda
Belediye çalışanlarının da olduğu rüşvet operasyonu şüphelileri sorguda
Balıkesir'de bir polis şehit oldu
Balıkesir'de bir polis şehit oldu
Azerbaycan tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Azerbaycan tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Erdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı
Erdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı
Altın günü rekorla kapattı: 587 TL
Altın günü rekorla kapattı: 587 TL
3600 ek gösterge ne getirecek?
3600 ek gösterge ne getirecek?
Hazır giyimciler: Fiyatlar yüzde 70 zamlanacak
Hazır giyimciler: Fiyatlar yüzde 70 zamlanacak
MEB'deki kurum idari kurul toplantısında 11 karar
MEB'deki kurum idari kurul toplantısında 11 karar
Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıkları cuma günü artacak
Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıkları cuma günü artacak
Benzine 32 kuruş indirim yapıldı
Benzine 32 kuruş indirim yapıldı
20 okuldan 72 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
20 okuldan 72 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Hava durumu raporu 11 yıl önceki sır ölümü ortaya çıkardı
Hava durumu raporu 11 yıl önceki sır ölümü ortaya çıkardı
Bakanlıktan 'efsane indirim' uyarısı! İnceleme başlatıldı
Bakanlıktan 'efsane indirim' uyarısı! İnceleme başlatıldı
Rektör Prof. Özkan: Aşı olmamanın sonuçları çok korkunç
Rektör Prof. Özkan: Aşı olmamanın sonuçları çok korkunç
Fabrika gibi çalışan okul 1,5 yılda 3 milyon liralık ciroya ulaştı
Fabrika gibi çalışan okul 1,5 yılda 3 milyon liralık ciroya ulaştı
İTO Başkanından asgari ücret için 4 öneri
İTO Başkanından asgari ücret için 4 öneri
'Her geçen gün hedeflerimize biraz daha yaklaşıyoruz'
'Her geçen gün hedeflerimize biraz daha yaklaşıyoruz'
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Kiralar arttı kiracılar hedefte: Ev sahipleri mobbing uyguluyor
Kiralar arttı kiracılar hedefte: Ev sahipleri mobbing uyguluyor
İKM'lerin özlük haklarında iyileştirme yapılacak
İKM'lerin özlük haklarında iyileştirme yapılacak
Ayçiçek yağı altınla yarışacak! Ayçiçek yağına bir zam daha geldi
Ayçiçek yağı altınla yarışacak! Ayçiçek yağına bir zam daha geldi
Erdoğan'a hakaret eden bölüm başkanı 2,5 yıl sonra görevden alındı
Erdoğan'a hakaret eden bölüm başkanı 2,5 yıl sonra görevden alındı
Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
AK Parti içinde Erdoğan'dan sonra en güçlü isim kim?
AK Parti içinde Erdoğan'dan sonra en güçlü isim kim?
Ana sayfaHaberler Teknoloji

iPhone'da dijital miras güncellemesi

Apple'ın iOS 15.2 güncellemesiyle vefat ettiğinizde seçtiğiniz kişilerin iPhone'unuzun verilerine erişmesine izin verilecek.

Eklenme : 10 Kasım 2021 22:21
Yazdır
iPhone'da dijital miras güncellemesi

Gelmekte olan iOS 15.2 güncellemesiyle sistem iPhone'da '

Miras Bırakılan Kişi'

 oluşturmaya imkan tanıyacak.

Haber Global'in aktardığına göre, bu yeni özellik WWDC 2021'de ortaya çıktı, ancak eylül ayında kullanıma sunulan iOS 15 güncellemesinde yer almadı.

iOS 15.2'nin betasında ise bu özellik tespit edildi.

Miras Bırakılan Kişi, ölümünüzden sonra Apple kimliği hesabınıza ve iPhone'unuzdaki tüm kişisel bilgilere seçtiğimiz kişilerin erişimine izin veriyor.

Fotoğraflarınız, videolarınız ve belgelerinize seçtiğiniz kişi ya da kişiler tarafından erişilebilecek.

Ölüm sertifikasının kopyası istenecek

Güncellemenin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

Miras Bırakılan Kişi, siz öldükten sonra hesabınıza erişmek isteyen kişiden Apple bir erişim anahtarı ve ölüm sertifikasının bir kopyasını talep edecek. Değerlendirmenin ardından olumlu bulunursa kişiye erişim izni verilecek.

iPad'de de olacak

Aynı özellik iPadOS 15.2'de de yer alacak ve iPad'ler için de kullanılabilecek.

Miras Bırakılan Kişi oluşturmak için iPhone ya da iPad'inizde Ayarları açıp ekranın üst kısmındaki profilinize dokunun. Ardından şifre ve güvenlik seçeneğine girin. Buradan verilerinize erişmesini istediğiniz kişiyi seçebileceğiniz Legacy Contact'ı göreceksiniz. Doğru kişileri seçtikten sonra onaylayın.

#
'Milli Muharip Uçak 2022'de bitecek'
'Milli Muharip Uçak 2022'de bitecek'
Silahlı drone sistemi Songar'dan ihracat atılımı
Silahlı drone sistemi Songar'dan ihracat atılımı
Apple'ın ilk bilgisayarı rekor fiyata satıldı
Apple'ın ilk bilgisayarı rekor fiyata satıldı
NASA'dan flaş karar! 2025'e kadar Ay'a insan göndermeyecek
NASA'dan flaş karar! 2025'e kadar Ay'a insan göndermeyecek
WhatsApp, kripto para ile ödemeyi test ediyor
WhatsApp, kripto para ile ödemeyi test ediyor
Facebook mağaza açmaya hazırlanıyor
Facebook mağaza açmaya hazırlanıyor

Bu Habere Tepkiniz

2021 mesleki çalışma programı belli oldu

2021 mesleki çalışma programı belli oldu
İstisnai kadro ile sınavsız görevde yükselmelere Danıştay 'dur' dedi

İstisnai kadro ile sınavsız görevde yükselmelere Danıştay 'dur' dedi

Danıştay 2. Dairesi, Sayıştay Başkanlığı Sosyal ve Eğitim Tesisleri Müdürlüğü emrine "Yazı İşleri Müdürü" olarak atanan bir personelin "şartları taşımadığı" gerekçesi ile açtığı 4 davayı da sonuçlandırdı.
Soğuk havalarda içinizi ısıtacak tatil fırsatları

Soğuk havalarda içinizi ısıtacak tatil fırsatları

https://gdetr.hit.gemius.pl/hitredir/id=AjuQpGLUPwPlZSunVNnLgXXn.hfZ4a7rx.UH5iMZKiD.j7/fastid=nespfxzcudtzkmeucdxltbyjdcmd/stparam=zcnloikjhd/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.orucoglu.com/tr/firsatlar/ara-tatilde-icinizi-isitacak-tatil-firsatlari-636?utm_source=memurlar&utm_medium=adv&utm_campaign=aratatil
Düşünülen adaylar için kalite ölçütü olamayacak sertifika şartları

Düşünülen adaylar için kalite ölçütü olamayacak sertifika şartları

Öğretim görevlisi alımlarında başvuran aday sayısını sınırlandırmak için üniversitelerce belge/sertifika şartları ilanlara koyulmaya devam ediyor.
Şimdi ailece eğlenme zamanı

Şimdi ailece eğlenme zamanı
Açıköğretim Fakültesi sınav görev ücretlerine zam

Açıköğretim Fakültesi sınav görev ücretlerine zam

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav görev ücretlerine zam yapıldı.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sağlık Bakanı Koca'dan Başhekimlere 'nöbet' mektubu

Sağlık Bakanı Koca'dan Başhekimlere 'nöbet' mektubu

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 81 ildeki Eğitim Araştırma Hastaneleri ile Üniversite Hastanelerinin başhekimlerine, asistan hekimlerin nöbetlerinin mevzuata göre düzenlenmesi konusunda mektup gönderdi.
Memur sendikası kurum yöneticilerini el ilanları ile eleştirebilir mi?

Memur sendikası kurum yöneticilerini el ilanları ile eleştirebilir mi?

Danıştay 10. Dairesi, davacı sendikanın dağıtmak istediği el ilanında, Kurumun yöneticileriyle ilgili bazı eleştirilere yer verildiği anlaşılmakla birlikte, bu eleştirilerin herhangi bir hakaret ya da iftira içermediği gibi, Kurumun düzen, huzur ve güvenliğini bozacak nitelikte de olmadığından el ilanının dağıtılmasına izin verilmemesine ilişkin uygulama işlemini hukuka aykırı buldu.
Üniversite, üç kişiye özel öğretim görevlisi ilanını iptal etti!

Üniversite, üç kişiye özel öğretim görevlisi ilanını iptal etti!

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından ilan edilen üç öğretim görevlisi kadrosu ilgili yükseköğretim kurumu tarafından iptal edildi!
Memuriyet öncesi kamu bankasında çalışma özlük haklarını değiştirir mi?

Memuriyet öncesi kamu bankasında çalışma özlük haklarını değiştirir mi?

Kamu bankalarında çalışan personelin, memuriyete atanması halinde özlük hakları nasıl belirlenir?
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak

Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak

Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
Bu Da Gömlek Ciğer

Bu Da Gömlek Ciğer

Adana’da bir kebapçı, gömlek yağına sararak yaptığı ciğerle yoğun ilgi görüyor.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 23 kasım 2021
Camdaki Kız'a olay transfer

Camdaki Kız'a olay transfer

KANAL D Camdaki Kız dizisinin Hayri'sinin eşi rolü için flaş isim... Reyting rekorları kıran diziye Alişan'ın eşi Buse Varol'un şoför Hayri'nin eşi rolüyle katılacağı iddiası medya kulislerini salladı.