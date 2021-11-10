Türkkan, o gizli belgeleri Can Dündar'dan önce temin etmiş

Temel Kotil, F-35'in rakibi milli uçağı anlattı
Temel Kotil, F-35'in rakibi milli uçağı anlattı
Terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi serbest
Terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi serbest
İKM'lere uygulanan izolasyon uygulaması sona erdirildi
İKM'lere uygulanan izolasyon uygulaması sona erdirildi
18 yaş üzeri herkes yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilecek
18 yaş üzeri herkes yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilecek
Moody's'ten Türkiye'ye 'mali çıpa' övgüsü
Moody's'ten Türkiye'ye 'mali çıpa' övgüsü
Belediye çalışanlarının da olduğu rüşvet operasyonu şüphelileri sorguda
Belediye çalışanlarının da olduğu rüşvet operasyonu şüphelileri sorguda
Balıkesir'de bir polis şehit oldu
Balıkesir'de bir polis şehit oldu
Azerbaycan tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Azerbaycan tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Erdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı
Erdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı
Altın günü rekorla kapattı: 587 TL
Altın günü rekorla kapattı: 587 TL
3600 ek gösterge ne getirecek?
3600 ek gösterge ne getirecek?
Hazır giyimciler: Fiyatlar yüzde 70 zamlanacak
Hazır giyimciler: Fiyatlar yüzde 70 zamlanacak
MEB'deki kurum idari kurul toplantısında 11 karar
MEB'deki kurum idari kurul toplantısında 11 karar
Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıkları cuma günü artacak
Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıkları cuma günü artacak
Benzine 32 kuruş indirim yapıldı
Benzine 32 kuruş indirim yapıldı
20 okuldan 72 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
20 okuldan 72 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Hava durumu raporu 11 yıl önceki sır ölümü ortaya çıkardı
Hava durumu raporu 11 yıl önceki sır ölümü ortaya çıkardı
Bakanlıktan 'efsane indirim' uyarısı! İnceleme başlatıldı
Bakanlıktan 'efsane indirim' uyarısı! İnceleme başlatıldı
Rektör Prof. Özkan: Aşı olmamanın sonuçları çok korkunç
Rektör Prof. Özkan: Aşı olmamanın sonuçları çok korkunç
Fabrika gibi çalışan okul 1,5 yılda 3 milyon liralık ciroya ulaştı
Fabrika gibi çalışan okul 1,5 yılda 3 milyon liralık ciroya ulaştı
İTO Başkanından asgari ücret için 4 öneri
İTO Başkanından asgari ücret için 4 öneri
'Her geçen gün hedeflerimize biraz daha yaklaşıyoruz'
'Her geçen gün hedeflerimize biraz daha yaklaşıyoruz'
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Kiralar arttı kiracılar hedefte: Ev sahipleri mobbing uyguluyor
Kiralar arttı kiracılar hedefte: Ev sahipleri mobbing uyguluyor
İKM'lerin özlük haklarında iyileştirme yapılacak
İKM'lerin özlük haklarında iyileştirme yapılacak
Ayçiçek yağı altınla yarışacak! Ayçiçek yağına bir zam daha geldi
Ayçiçek yağı altınla yarışacak! Ayçiçek yağına bir zam daha geldi
Erdoğan'a hakaret eden bölüm başkanı 2,5 yıl sonra görevden alındı
Erdoğan'a hakaret eden bölüm başkanı 2,5 yıl sonra görevden alındı
Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
AK Parti içinde Erdoğan'dan sonra en güçlü isim kim?
AK Parti içinde Erdoğan'dan sonra en güçlü isim kim?
Ana sayfaHaberler Siyasi

Türkkan, o gizli belgeleri Can Dündar'dan önce temin etmiş

Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın FETÖ'nün MİT TIR'ları kumpasına ilişkin gizli belgeleri firari Can Dündar'dan daha önce temin ederek sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 10 Kasım 2021 23:13
Yazdır
Türkkan, o gizli belgeleri Can Dündar'dan önce temin etmiş

Türkkan'ın 2014 yılında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın bir suç olduğunu söyleyen AK Parti MKYK Üyesi Av. Mücahit Birinci, "Can Dündar'ın aynı suçtan ceza almasının karşılığında Lütfü Türkkan'ın bu konuda soruşturmaya tabi tutulmaması veya yargılanmaması, benim kanaatime göre hukuken mümkün değildir" dedi.

İYİ Partili Türkkan'ın MİT TIR'ları belgelerini, "Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan ceza alan firari Can Dündar'dan önce temin ettiği ortaya çıktı. Şehit yakınına küfür ederek büyük tepki toplayan Türkkan'ın, Dündar'dan yaklaşık 8 ay önce bilgileri sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi.

"Gizli kalması gereken bir belgeyi siyasi ve askeri casusluk yapmak amacıyla servis etmiştir"

Konuyu gündeme getiren AK Parti MKYK Üyesi Av. Mücahit Birinci "Şimdi Lütfü Türkkan'ın tabii son günlerdeki halini gördük, biliyoruz. Fakat onu dışında da bir husus var. Lütfü Türkkan, sadece şehit yakınına hakaret eden bir şahıs değil, aynı zamanda MİT'e ait gizli kalması gereken belgeyi, biz 2014'ün Eylül ayında ifşa ettiğini kendi tweetinden tespit ettik. Bu daha önce nasıl gözden kaçırılmış o tabi bir soru işareti. Ama artık gözden kaçırılmamış ve ceza zaman aşımı, soruşturma zaman aşımı geçmemiş vaziyette. Tweeti 29.09.2014 tarihli atıyor. Ben bunu kendi sosyal medyamdan da yayınladım ve Cumhuriyet başsavcılarımızın dikkatine sundum. Ne diyor; 'Adana'da durdurup aranan tırlara ait arama tutanağı' diyor. Tutanağı da yayınlıyor; 'Bu silahlar El-Nusra'da mı? IŞİD'de mi? PKK'da mı şimdi?' diye soru soruyor. Aynı hususla alakalı yargılanan şansları biliyoruz. Can Dündar mesela yargılanmıştı. Çok ilginç olan bu Can Dündar'ın bunu yayınladığı tarih, 27 Mart 2015 bakın Lütfü Türkkan Can Dündar'ın bunu yayınlamasından daha önce Twitter'dan gizli kalması gereken bir belgeyi yayınlıyor. Dolayısıyla bu suçtur. Bu T.C.K 328-(1) 329 noktasında benim kanaatime göre suçtur. Gizli kalması gereken bir belgeyi siyasi ve askeri casusluk yapmak amacıyla servis etmiştir. Kamuoyunun önünde açıklamıştır. Dolayısıyla bu suçun bir karşılığı olması gerektiği kanaatindeyim. O yüzden ben bunu gerek Twitter hesabımda gerekte şimdi vatandaşlarımıza duyuruyorum. Bunun bir ihbar olarak kabul edilmesi lazım Cumhuriyet Başsavcılarımız tarafından" dedi.

"Fikret Seçen'le Lütfü Türkkan'ın bir ilişkisi var mıydı"

Türkkan'ında yargılanması gerektiğini ifade eden Birinci: "Belge kim tarafından servis edilmiştir. O çok ilginç olan bir nokta. O belgenin servis edilmesinin söyleyeceğim ihtimalden başka ihtimal yok. Kim tarafından servis edilir biliyor musunuz? Gizli kalması gereken belgelerdir, arama tutanağıdır. Arama tutanağında kalemler teker teker zikredilmiştir. O tırın içinde ne bulunduğu zikredilmiştir. O arama tutanağında imzası bulunan Türk üniformasını gasp etmiş alçakların tamamı FETÖ soruşturmasından ByLock'çu olarak şu anda ya mahkum ya firari. Dolayısıyla FETÖ mensupları, bunları onların haricinde elde etmesi çok zor, mümkün değil. Şunu biliyoruz tabi hani şu soruyu sormak lazım mesela Fikret Seçen'le Lütfü Türkkan'ın bir ilişkisi var mıydı? Fikret Seçen kimdir? Zekeriya Öz'ün başsavcı vekilidir. Dolayısıyla firaridir şu anda. Dolayısıyla bu Gebze'de de görev yapmış bir savcıdır. Fikret Seçen firaridir mensuptur, örgüte mensuptur. Onla olan bir ilişkisi var mı bu soruyu kendini cevaplaması lazım. Onla bu meselelerle alakalı onla görüşmüş mü? gibi bilgileri kendisine açıklaması lazım biz kendisine bu açıklamayı bekleriz. Fakat onun dışında bu soru dışında gün gibi açık olan bunu kamuoyuyla paylaşmış olması ve bu suçtur. Can Dündar, bundan ceza almışsa Can Dündar'ın ceza almasını biliyorsunuz 328-(1)'den ceza aldı. 18 yıl 9 ay ceza aldı. Dolayısıyla Can Dündar'ın aynı suçtan ceza almasını karşılığında Lütfü Türkkan'ın bu konuda soruşturmaya tabi tutulmaması veya yargılanmaması benim kanaatime göre hukuken mümkün değildir. Önemli olan şu bunun soruşturmayı tabi tutulması elzemdir. Can Dündar'ın bu noktada soruşturulup bu şahsın, Can Dündar'dan daha önce böyle bir belgeyi açıklamış bir şahsın yargılamadan vareste tutulması adalet mekanizması incitir. Bundan sonra bir izah gelecek mi ona bakacağız. Ama bu izahdan farklı bir durum bunun hesabını tabi bağımsız Türk yargıçları ve soruşturmayı yürüten savcıların verecektir" diye konuştu.

#Lütfü Türkkan
Temel Kotil, F-35'in rakibi milli uçağı anlattı
Temel Kotil, F-35'in rakibi milli uçağı anlattı
Bakan Yanık'tan CHP'li Bankoğlu'na tepki
Bakan Yanık'tan CHP'li Bankoğlu'na tepki
Sedat Peker'in mal varlığına tedbir konulması talep edildi
Sedat Peker'in mal varlığına tedbir konulması talep edildi
Erdoğan, Mansur Yavaş'a başsağlığı diledi
Erdoğan, Mansur Yavaş'a başsağlığı diledi
Azerbaycan tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Azerbaycan tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Bu Habere Tepkiniz

2021 mesleki çalışma programı belli oldu
2021 mesleki çalışma programı belli oldu
İstisnai kadro ile sınavsız görevde yükselmelere Danıştay 'dur' dedi
İstisnai kadro ile sınavsız görevde yükselmelere Danıştay 'dur' dedi
Danıştay 2. Dairesi, Sayıştay Başkanlığı Sosyal ve Eğitim Tesisleri Müdürlüğü emrine "Yazı İşleri Müdürü" olarak atanan bir personelin "şartları taşımadığı" gerekçesi ile açtığı 4 davayı da sonuçlandırdı.
Soğuk havalarda içinizi ısıtacak tatil fırsatları
Soğuk havalarda içinizi ısıtacak tatil fırsatları
https://gdetr.hit.gemius.pl/hitredir/id=AjuQpGLUPwPlZSunVNnLgXXn.hfZ4a7rx.UH5iMZKiD.j7/fastid=nespfxzcudtzkmeucdxltbyjdcmd/stparam=zcnloikjhd/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.orucoglu.com/tr/firsatlar/ara-tatilde-icinizi-isitacak-tatil-firsatlari-636?utm_source=memurlar&utm_medium=adv&utm_campaign=aratatil
Düşünülen adaylar için kalite ölçütü olamayacak sertifika şartları
Düşünülen adaylar için kalite ölçütü olamayacak sertifika şartları
Öğretim görevlisi alımlarında başvuran aday sayısını sınırlandırmak için üniversitelerce belge/sertifika şartları ilanlara koyulmaya devam ediyor.
Şimdi ailece eğlenme zamanı
Şimdi ailece eğlenme zamanı
Açıköğretim Fakültesi sınav görev ücretlerine zam
Açıköğretim Fakültesi sınav görev ücretlerine zam
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav görev ücretlerine zam yapıldı.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Sağlık Bakanı Koca'dan Başhekimlere 'nöbet' mektubu
Sağlık Bakanı Koca'dan Başhekimlere 'nöbet' mektubu
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 81 ildeki Eğitim Araştırma Hastaneleri ile Üniversite Hastanelerinin başhekimlerine, asistan hekimlerin nöbetlerinin mevzuata göre düzenlenmesi konusunda mektup gönderdi.
Memur sendikası kurum yöneticilerini el ilanları ile eleştirebilir mi?
Memur sendikası kurum yöneticilerini el ilanları ile eleştirebilir mi?
Danıştay 10. Dairesi, davacı sendikanın dağıtmak istediği el ilanında, Kurumun yöneticileriyle ilgili bazı eleştirilere yer verildiği anlaşılmakla birlikte, bu eleştirilerin herhangi bir hakaret ya da iftira içermediği gibi, Kurumun düzen, huzur ve güvenliğini bozacak nitelikte de olmadığından el ilanının dağıtılmasına izin verilmemesine ilişkin uygulama işlemini hukuka aykırı buldu.
Üniversite, üç kişiye özel öğretim görevlisi ilanını iptal etti!
Üniversite, üç kişiye özel öğretim görevlisi ilanını iptal etti!
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından ilan edilen üç öğretim görevlisi kadrosu ilgili yükseköğretim kurumu tarafından iptal edildi!
Memuriyet öncesi kamu bankasında çalışma özlük haklarını değiştirir mi?
Memuriyet öncesi kamu bankasında çalışma özlük haklarını değiştirir mi?
Kamu bankalarında çalışan personelin, memuriyete atanması halinde özlük hakları nasıl belirlenir?
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
Bu Da Gömlek Ciğer
Bu Da Gömlek Ciğer
Adana’da bir kebapçı, gömlek yağına sararak yaptığı ciğerle yoğun ilgi görüyor.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 23 kasım 2021
Camdaki Kız'a olay transfer
Camdaki Kız'a olay transfer
KANAL D Camdaki Kız dizisinin Hayri'sinin eşi rolü için flaş isim... Reyting rekorları kıran diziye Alişan'ın eşi Buse Varol'un şoför Hayri'nin eşi rolüyle katılacağı iddiası medya kulislerini salladı.