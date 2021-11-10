Temel Kotil, F-35'in rakibi milli uçağı anlattı

Türk Havacılık-Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Kotil, Ahmet Hakan ve güvenlik politikaları Uzmanı Mete Yarar'ın sorularını yanıtladı. Temel Kotil, 2022'de Milli Muharip Uçağı'nın biteceğini ve 2028'de seri üretime başlanabileceğini açıkladı. "F-16 tek motorlu, bu çift motorludur. Bombalar içinde saklı. Bu görünmez uçak. 1980 teknolojisi F-16. Bu 2020 teknoloji." diyen Kotil, motor gücünün de F-35'ten 1,5 kat daha güçlü olduğu vurguladı.

İşte Temel Kotil'in konuşmasından öne çıkanlar:

* F-35'in 60 milyar dolar olduğunu söylüyorlar, böyle bir proje 10 milyar dolara çıkar.

* Alt tarafında bomba kapağının olduğu yerdeki parçamız. Çok hassa milimetrik, mikron altı çalışmış bir parça.

* Bu uçak 2023 18 Mart'ta motorunu çalıştıracak. Bu uçak 2022'de bitecek demektir.

* 4 binin üzerinden mühendisimiz var. Bin tanesini çalışıyor şu anda. Sıkışırsak hepsini çalıştırırız.

* Çalıştık çalıştık, artık imalata geçtik. Bizim için bir mutluluk bu. Biz mutluluğumuzu paylaştı.

MİLLİ MUHARİP UÇAĞI F-16 İLE KIYASLANMASI

F-16 tek motorlu, bu çift motorludur. Bombalar içinde saklı. Bu görünmez uçak. 1980 teknolojisi F-16. Bu 2020 teknoloji. F-35 tek motorlu. Bu ondan 1.5 kat daha güçlü motor gücü olarak. Bu F-22 ile F-35 arasında.

SERİ ÜRETİM 2028'DE

Önce düşük oranda başlanır. yılda 5-6 tane yapılır. Seri üretime 2028'de başlanır. 2030'da da yılda 24 tane yaparız.