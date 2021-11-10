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Bakan Koca, Turkovac için ihtiyaç duyulan gönüllü sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu sonrasında yayımladığı yazılı açıklamada, yerli aşı Turkovac için halen bin gönüllüye ihtiyaç olduğunu söyleyerek iki doz mRNA aşılarını yaptırmış 18-59 yaş aralığındaki sağlıklı vatandaşları hatırlatma dozu gönüllüsü olmaya davet etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Kasım 2021 23:19
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Bakan Koca, Turkovac için ihtiyaç duyulan gönüllü sayısını açıkladı

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca toplantının ardından salgının seyrine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları yerli aşı için gönüllü olmaya şu ifadelerle davet etti:

"Yerli aşımız Turkovac da gündemimizdeki önemli bir konuydu. Daha önce sizleri kendi aşımızı kullanıma alabilmek için gönüllü olmaya davet etmiş ve 3.000 gönüllü ile yerli aşımızın seri üretime geçebileceğini ifade etmiştim.

Gönüllü olan vatandaşlarımıza çok teşekkür ederek bugün itibariyle 2.000 gönüllü sayısına ulaşmış bulunduğumuzu müjdelemek isterim.

Halen 1.000 gönüllüye ihtiyaç var. Kendi aşımız kendi gücümüzdür. Bu gücü hayata geçirmek için 18-59 yaş arası 2 doz aşı olmuş sağlıklı vatandaşlarımızı hatırlatma dozu için Turkovac gönüllüsü olmaya davet ediyorum."

#Turkovac
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