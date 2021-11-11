Sayıştay raporu sonrasında müdürler görevden alındı

Sayıştay denetçilerince Sivas Belediyesi için yazılan raporda "Belediye de görev yapan müdürler Z. D., K.A., M. M. ve N. Ö. şartları taşımadıkları gerekçesiyle müdürlük görevini usulsüz olarak yürütüyor" dendi.

Büyük Sivas haber sitesinde yer alan habere göre, Sayıştaycının yazdığı rapor sonrasında müdürler görevden alındı.

Bu dört ismin yanı sıra 4 isim de daha usulsüzlük olabileceği belirtilirken önümüzdeki günlerde de bunların akıbeti belli olacak.

Belediye de müdür olabilmek için lisans mezunu olmak ve en az 10 yıl kamu görevinde çalışmak şartları bu isimlerde bulunmuyor.

Görevden alınan isimlerin bazıları lisans değil önlisans mezunuyken bazıları ise 10 yıl çalışmış olmak şartını sağlamıyor.

MÜHENDİS VE MÜFETTİŞLERDE ALINDI

Ayrıca müdürlük kadrosunda görev yapan isimler gibi bir çok mühendisin de görevden alındığı öğrenildi. Bu isimler arasında bir de müfettiş bulunuyor. Bu durum sonrasında ise 3 isim emeklilik dilekçesi verdi.