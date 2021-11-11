11 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Valiliği ziyaret edecek, Dicle Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı'na katılarak "Türkiye'de Toplum, Siyaset ve Anayasalar" dersini verecek, Diyarbakır anneleri ile bir araya gelecek, Ali Gaffar Okkan Akademi Lisesinin açılışını yapacak ve "Nesilden Nesile Tecrübe Konuşuyor" programında gençlerle buluşacak.

(Diyarbakır/10.00/11.00/14.00/15.00/18.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Toptancılar Hali esnafı ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Atatürk Kültür Merkezinde otobüsçülerle, Flora Arena'da muhtarlarla bir araya gelecek ve Döşemealtı Belediyesi Toplu Açılış Törenine katılacak.

(Antalya/05.00-17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in yapacağı SAHA EXPO 2021 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na katılacak.

(İstanbul/12.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında, aralarında Esnaf Masası üyelerinin de bulunduğu CHP Çalışma Grubu Heyeti, Kayseri'de basın toplantısı düzenleyecek, ilçelerde ziyaretlerde bulunacak.

(Kayseri/10.00)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda İcra İflas Kanunu'nda değişiklikleri de içeren 5. Yargı Paketi görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2022 yılı bütçesi ele alınacak.

(TBMM/14.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Ekonomi ve Ticaret Konferansı Açılışı"na katılacak, basın toplantısı ve "Türkiye-Özbekistan Tercihli Ticaret Anlaşması Mutabakat Zaptı İmza Töreni"nin yanı sıra "Türkiye ile Kazakistan Arasında Sınır Ötesi Merkezler Konusunda İşbirliği Yapılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı İmza Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/10.00/12.30/18.45)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray Zübeyde Hanım Parkı açılış törenine iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul/09.00)

2- Fransa'nın ev sahipliğinde yaklaşık 30 ülkenin katılımıyla Paris Barış Forumu düzenlenecek.

(Paris)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulu Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Yükseköğretimde Mesleki Eğitim Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 13 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da Cebelitarık'la oynayacağı maçın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek.

(İstanbul/17.00)

2- A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

(Ljubljana/20.00)

3- Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Golbol Avrupa Şampiyonası'nın yarı finallerinde Türkiye kadınlarda İsrail, erkeklerde ise Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

(Samsun/14.50/16.00)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya'nın Alba Berlin takımıyla karşılaşacak.

(Berlin/22.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 6. haftasından ertelenen Üsküdar Belediyespor-Kastamonu Belediyespor maçı yapılacak.

(İstanbul/17.00)

6- Beşiktaş Futbol Takımı, hazırlık maçında Kuzey Makedonya'nın Shkupi takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00)